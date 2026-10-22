W skrócie 38 proc. respondentów wskazało prezydenta Karola Nawrockiego jako lepiej działającego na rzecz współpracy Polski z USA.

Według wyników tego samego badania 19 procent uznało, że to rząd lepiej dba o relacje polsko-amerykańskie, a 19 procent nie miało jednoznacznej opinii w tej sprawie.

W niedawnym sondażu dla Polsat News dotyczącym sporu politycznego pomiędzy Karolem Nawrockim a Donaldem Tuskiem 34,9 procent badanych przyznało rację prezydentowi, a 34,3 procent premierowi.

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Badanie zostało przeprowadzone przez Instytut Badań Pollster na zlecenie "Super Expressu. Polacy zostali zapytani o to, kto ich zdaniem lepiej działa na rzecz współpracy Polski z USA.

Sondaż ws. budowania relacji Polski z USA

Prezydent Karol Nawrocki został w tej kwestii wybrany przed 38 proc. biorących udział w sondażu.

Zdaniem 19 proc. badanych większe zasługi w tej kwestii ma strona rządowa wraz z wchodzącym w jej skład Ministerstwem Obrony Narodowej.

Tyle samo - bo 19 proc. - nie wie bądź nie ma zdania w tej kwestii.

Według 13 proc. badanych obie strony dbają o relacje polsko-amerykańskie równie dobrze, a 11 proc. stoi na stanowisku, że ich działania są równie złe.

5 proc. badanych jako mającego największe zasługi w stosunkach z Amerykanami wskazało Sławomira Mentzena.

Badanie zostało wykonane w dniach 6-7 października na próbie 1018 dorosłych Polaków.

Spór Nawrockiego z Tuskiem - Polacy zapytani w sondażu

Kwestia sporu politycznego pomiędzy ośrodkami prezydenckim a rządowym była osią sondażu przeprowadzonego w ostatnich dniach przez IBRiS dla Polsat News. Polacy w sporze Karola Nawrockiego z Donaldem Tuskiem są podzieleni niemal równo - 34,9 proc. przyznaje rację prezydentowi, a 34,3 proc. premierowi.

"Zdecydowanie" racji prezydenta pewnych jest 23,4 proc. ankietowanych, a "raczej" tego zdania jest 10,9 proc. Według 20,8 proc. badanych "zdecydowanie" rację ma premier, z kolei "raczej" przekonanych o tym jest 14,1 proc. respondentów.

24,3 proc. zapytanych osób uważa, że ani prezydent, ani premier nie mają racji, a 6,6 proc. badanych nie jest w stanie wskazać żadnej z odpowiedzi.



