Oszustwo na Netflixa: Co można stracić?

Fałszywa strona domaga się uregulowania płatności przelewem lub kartą. Wpisując nasze dane, dajemy oszustom dostęp do naszej karty lub do konta, a tym samym dostęp do naszych pieniędzy. Możemy więc stracić środki, które mamy na karcie lub na koncie. Jeśli użytkownik dysponuje kartą kredytową, oszuści mogą wykorzystać nie tylko to, co jest na karcie, ale też zrobić na niej kredyt.

Natomiast dostęp do konta daje im możliwość nie tylko jego wyczyszczenia, ale również zmiany limitów i wzięcia kredytu.

Uważaj na maile od Allegro i Netflixa

Jak się uchronić przed "kradzieżą na Netflix"?

Złota zasada ochrony przed oszustwami jest prosta - nigdy nie klikaj w podejrzane linki. Szczególną nieufność powinny budzić SMSy od platformy Netflix, która nigdy nie wysyła SMSów. Oszuści wysyłają je losowo do różnych osób, nawet do tych, które nie korzystają z Netflixa.

Jednym ze sposobów na uchronienie się przed takimi SMSami jest włączenie w telefonie blokady antyspamowej. O tym, jak to zrobić, piszemy tutaj.

Jeśli natomiast nieopatrznie kliknąłeś już w link lub, co gorsza, podałeś swoje dane, jak najszybciej skontaktuj się ze swoim bankiem, w celu zablokowania konta.

Dobrą praktyką jest również ustawienie limitów wypłat i przelewów z konta i na karcie, to utrudni i wydłuży kradzież z konta. Banki często też oferują zabezpieczenia w postaci kontaktu telefonicznego z klientem przy próbie wypłaty lub przelewu większej sumy - warto z nich skorzystać.

