W skrócie W sondażu instytutu Pollster 76 procent respondentów oceniło Wojska Obrony Terytorialnej dobrze, a 24 procent negatywnie.

Wojska Obrony Terytorialnej istnieją od 2017 roku i są jednym z pięciu rodzajów sił zbrojnych RP.

Żołnierze WOT uczestniczyli ostatnio w działaniach związanych z usuwaniem skutków trudnych warunków pogodowych.

Najnowszy sondaż został przeprowadzony przez instytut Pollster na zlecenie "Super Expressu" oraz "Portalu Obronnego".

W badaniu respondentom zadano pytanie o ocenę Wojsk Obrony Terytorialnej.

Najnowszy sondaż. Polacy ocenili WOT

"Jak oceniasz działanie Wojsk Obrony Terytorialnej po dziwięciu latach od powstania?" - na tak postawione pytanie 76 proc. ankietowanych odpowiedziało "dobrze".

Negatywną notę WOT wystawiło z kolei 24 proc. badanych.

"Pozytywna ocena WOT nie dziwi. Ludzie postrzegają WOT jako pomoc w trudnych sytuacjach życia codziennego" - komentuje dla "Super Expressu" gen. Stanisław Koziej, były szef BBN.

Polacy ocenili Wojska Obrony Terytorialnej. Co to za formacja?

Wojska Obrony Terytorialnej to jeden z pięciu rodzajów sił zbrojnych Rzeczpospolitej Polskiej. Początki formacji sięgają 2015 roku, kiedy to ówczesny minister obrony narodowej Antoni Macierewicz powołał pełnomocnika ds. Utworzenia Obrony Terytorialnej.

Ostatecznie WOT powstały w 2017 roku. Na ich utworzenie przeznaczono wtedy, jak informował portal defence24, ponad miliard złotych. Formacja ta ma na celu utrzymanie powszechnej gotowości do obrony.

Uczestniczy także w działaniach związanych z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych i w szeroko rozumianym zarządzaniu kryzysowym. W ostatnich miesiącach wielokrotnie ogłaszano alert gotowości dla żołnierzy WOT w związku z trudnymi warunkami pogodowymi w Polsce.

Badanie Pollster dla "Super Expressu" i "Portalu Obronnego" przeprowadzone zostało w dniach 26-27 stycznia 2026 r. na próbie 1010 dorosłych Polaków.

