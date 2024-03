Najnowsze wynki sondażu ws. aborcji

Na pytanie, czy powinno odbyć się referendum w sprawie prawa do aborcji, 56 proc. odpowiedziało, że tak, 28 proc. – nie, a 16 proc. – nie wiem . Chęć udziału w takim referendum wyraziło 73 proc., a 17 proc. odpowiedziało, że nie weźmie w nim udziału, a 10 proc., że tego nie wie. Badanie zrealizował Instytut Badań Pollster 16-17 marca 2024 r. metodą CAWI na próbie 1072 dorosłych Polaków.

Notowania Hołowni zaczęły spadać. Zmienił termin procedowania ustaw ws. aborcji

Według badania United Surveys zrealizowanego na zlecenie Wirtualnej Polski ponad połowa badanych pozytywnie ocenia Szymona Hołownię jako marszałka Sejmu. Warto jednak zauważyć, że poparcie dla polityka spadło. Według ekspertów może to mieć związek z jego decyzją ws. aborcji. W porównaniu do badania przeprowadzonego w listopadzie mocno wzrósł odsetek respondentów, którzy ocenili marszałka "zdecydowanie negatywnie", bo aż o 20 pkt. proc., co oznacza wzrost o 6,4 pkt. proc.