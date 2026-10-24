W skrócie Ponad 62,1 proc. Polaków negatywnie ocenia działalność Wołodymyra Zełenskiego z perspektywy polskich interesów, wynika z sondażu United Surveys dla WP.

Pozytywną opinię o prezydencie Ukrainy ma 29,4 proc. badanych.

Zwolennicy obozu rządowego częściej oceniają Zełenskiego pozytywnie (66 proc.), natomiast wśród wyborców opozycji negatywną opinię wyraża aż 89 proc. respondentów.

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Autorzy badania United Surveys by IBRiS na zlecenie Wirtualnej Polski zadali respondentom pytanie "Jak ocenia pan/pani Wołodymyra Zełenskiego jako prezydenta Ukrainy z punktu widzenia interesów Polski?".

Większość naszych rodaków pod tym kątem krytycznie oceniła działalność ukraińskiego przywódcy.

Negatywne zdanie o Wołodymyrze Zełenskim wyraziło aż 62,1 proc. uczestników badania. 37,8 proc. oceniło ukraińskiego przywódcę "zdecydowanie źle", a 24,3 proc. "raczej źle".

Pozytywnie do ukraińskiego przywódcy odniosło się niespełna 29,4 proc. respondentów. 21,6 proc. Polaków wystawiło Zełenskiemu ocenę "raczej dobrą", natomiast odpowiedzi "zdecydowanie dobrze" udzieliło jedynie 7,8 proc. uczestników badania.

8,5 procent pytanych wskazało odpowiedź "nie wiem / trudno powiedzieć".

Sondaż: Polacy krytycznie o Wołodymyrze Zełenskim

Twórcy sondażu sprawdzili również różnice w ocenie Wołodymyra Zełenskiego w kontekście preferencji wyborczych Polaków.

W takim zestawieniu okazuje się, że Zełenski zebrał zdecydowanie lepsze oceny wśród zwolenników obozu rządowego. Aż 66 proc. z nich pozytywnie wypowiedziało się o prezydencie Ukrainy.

Krytyczne zdanie o ukraińskim przywódcy ma jednak zdecydowana większość zwolenników partii opozycyjnych. W tej grupie Wołodymyr Zełenski otrzymał aż 89 proc. ocen negatywnych.

W ostatnim czasie działania Wołodymyra Zełenskiego wywołały na linii z Warszawą kryzys. Chodzi o nadanie jednej z wojskowych jednostek imienia "Bohaterów UPA". W relacjach z Polską wywołało to spore perturbacje. Karol Nawrocki w reakcji na ten ruch zdecydował o odebraniu Zełenskiemu Orderu Orła Białego.

Sondaż United Surveys by IBRiS dla Wirtualnej Polski został przeprowadzony w dniach 16-18 października 2026 roku metodą mix-mode online oraz telefonicznych, standaryzowanych wywiadów kwestionariuszowych wspomaganych komputerowo (CAWI / CATI) na reprezentatywnej próbie 1000 osób. Błąd oszacowania wynosi 3 proc., a próg ufności 0,95.



