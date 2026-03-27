Respondentom w ramach sondażu przygotowanego przez Instytut Badań Pollster dla "Super Expressu" zadano pytanie "jak oceniasz zmiany w Wojsku Polskim w ciągu ostatnich dwóch lat?".

Łącznie 69 proc. ankietowanych oceniło zmiany dobrze - 14 proc. wybrało odpowiedź "zdecydowanie dobrze", a 55 proc. "raczej dobrze". Krytycznej odpowiedzi udzieliło 31 proc. badanych - 21 proc. oceniło zmiany "raczej źle", a 10 proc. "zdecydowanie źle".

Sondaż. Jak Polacy oceniają zmiany w wojsku?

Komentując wyniki badania redakcja wskazała, że ostatnie dwa lata to okres intensywnych i wielowymiarowych działań mających na celu skokowe wzmocnienie potencjału Sił Zbrojnych RP.

W ostatnim czasie zmiany dotknęły m.in. składu sztabu Dowództwa Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych. Zgodnie z decyzją ministra obrony narodowej z dniem 2 lutego 2026 roku gen. bryg. Jarosław Chojnacki został wyznaczony na stanowisko szefa DORSZ.

Zobacz również: Marta Kurzyńska

W lutym z kolei wicepremier Władysław Kosiniak - Kamysz zapowiedział zmiany w działaniu rezerw wojskowych - ogłoszono wtedy powstanie tzw. rezerwy wysokiej gotowości, która razem z armią zawodową i WOT ma tworzyć wojsko liczące 500 tys. żołnierzy.

Kwestia dodatkowych funduszy dla armii w ostatnich tygodniach rozgrzała polską scenę polityczną wraz z wetem prezydenta Karola Nawrockiego dla ustawy dotyczącej unijnego programu pożyczek SAFE.

Badanie Instytutu Badań Pollster dla "Super Expressu" zrealizowano 10 i 11 marca na grupie 1013 dorosłych Polaków.

"Jest osoba, co do której nie ma pewności". Szczerba o obniżce cen paliw Polsat News Polsat News