W skrócie Uczestnicy sondażu SW Research ocenili działania Włodzimierza Czarzastego jako marszałka Sejmu w szkolnej skali od jeden do sześć.

Najczęściej wystawianą oceną była czwórka, a największy odsetek negatywnych ocen odnotowano wśród mężczyzn i osób w wieku 25-34 lata.

36,4 proc. kobiet i 39,3 proc. mężczyzn wybrało pozytywne oceny, natomiast 37,1 proc. kobiet i 47 proc. mężczyzn oceniło działania Czarzastego negatywnie.

Uczestnicy sondażu SW Research przygotowanego na zlecenie "Rzeczpospolitej" zostali poproszeni o ocenienie działań marszałka Sejmu Włodzimierza Czarzastego w skali szkolnej - od jeden do sześciu.

Najwięcej respondentów, bo 18,2 proc. wystawiło politykowi Lewicy czwórkę, oceniając jego działania "dobrze".

Drugą najczęściej wybieraną oceną był natomiast "niedostateczny", wybrany przez 15,8 proc. badanych.

Sondaż. Polacy ocenili Włodzimierza Czarzastego. Oto oceny

Na kolejnych miejscach znalazły się oceny: "dostateczny" (14,7 proc.), "bardzo dobry" (11,8 proc.) i "mierny" (11,3 proc.). Celująco osiągnięcia marszałka Sejmu oceniło z kolei 7,8 proc. badanych.

Zdania w tej kwestii nie ma 20,3 proc. respondentów.

Łącznie pozytywnie (oceny "dobry", "bardzo dobry" i "celujący") Czarzastego oceniło 37,8 proc. badanych.

Opcje "dostatecznie", "miernie" i "niedostatecznie" wybrało natomiast 41,8 proc.

Dużo więcej skrajnie negatywnych ocen pracy polityka pojawiło się wśród mężczyzn niż kobiet - najniższą ocenę wybrało 22,6 proc. panów i 9,5 proc. pań.

Łącznie jednak obie grupy oceniają jego działania raczej negatywnie - wśród kobiet 36,4 proc. wybrało pozytywne oceny, 37,1 proc. negatywne, wśród mężczyzn natomiast proporcja ta kształtuje się na poziomie 39,3 proc. do 47 proc.

Zdania w tej sprawie nie ma 26,6 proc. pań i 13,7 proc. panów.

Włodzimierz Czarzasty. Jak Polacy ocenili marszałka Sejmu?

Najbardziej pozytywnie pracę Czarzastego ocenili wyborcy w najstarszej grupie wiekowej (powyżej 50 lat) - wśród nich pozytywne oceny wybrało 48,2 proc. badanych, najgorzej natomiast osoby w wieku 25-34 lata - negatywnie oceniło go 44,9 proc.

Celująco marszałka Sejmu najczęściej oceniają mieszkańcy miast od 200 do 499 tyś. mieszkańców. Taką ocenę wystawiło mu 16,3 proc. badanych z tej grupy.

Włodzimierz Czarzasty w ostatnim czasie stał się bohaterem dwóch głośnych medialnych historii. Pierwsza z nich dotyczy sporu z ambasadorem USA Tomem Rose'm, który zerwał stosunki z politykiem po tym, jak ten odmówił poparcia kandydatury Donalda Trumpa do Pokojowej Nagrody Nobla.

Druga z kolei dotyczy oskarżeń związanych z kontaktami polityka Lewicy z Rosjanką - Swietłaną Czestnych. Wątek ten stał się jednym z tematów zwołanego przez prezydenta Karola Nawrockiego posiedzenia Rady Bezpieczeństwa Narodowego.

Badanie zostało przeprowadzone przez agencję badawczą SW Research wśród użytkowników panelu on-line SW Panel w dniach 10-11 lutego 2026 roku. Analizą objęto grupę 800 internautów powyżej 18. roku życia. Próba została dobrana w sposób losowo-kwotowy.

