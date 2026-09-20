W skrócie
- Według sondażu IBRiS dla Wirtualnej Polski 54,3 procent ankietowanych wyraziło negatywną opinię na temat Donalda Tuska jako premiera.
- Pozytywnie działalność szefa rządu oceniło 37,4 procent uczestników badania.
- Wśród zwolenników obozu rządzącego 85 procent oceniło Donalda Tuska pozytywnie, a 40 procent z tej grupy wybrało odpowiedź zdecydowanie dobrze.
- W elektoracie opozycji 80 procent respondentów oceniło premiera negatywnie, przy czym 52 procent wskazało odpowiedź zdecydowanie źle.
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Respondenci zostali zapytani o to, jak oceniają Donalda Tuska jako szefa rządu.
Z badania wynika, że 30,7 proc. oceniło premiera "zdecydowanie źle", a 23,6 proc. "raczej źle". Łącznie 54,3 proc. ankietowanych postrzega negatywnie Tuska jako szefa rządu.
Sondaż: Jak Polacy postrzegają Donalda Tuska jako szefa rządu?
Jak podano w badaniu United Surveys by IBRiS dla Wirtualnej Polski, w sumie 37,4 proc. badanych wystawiło premierowi pozytywną opinię.
12,2 proc. oceniło pracę Tuska "zdecydowanie dobrze", a 25,2 proc. "raczej dobrze".
Wśród respondentów 8,3 proc. było niezdecydowanych.
W przypadku rozkładu głosów według preferencji politycznych 85 proc. zwolenników obozu rządzącego oceniło premiera pozytywnie, z czego 40 proc. "zdecydowanie dobrze". 8 proc. wybrało odpowiedź "raczej źle", a 7 proc. respondentów w tej grupie nie określiło swojego zdania.
Nie tylko wyborcy opozycji. Niezdecydowani również negatywnie o premierze
"W elektoracie opozycji (PiS, Razem, obie Konfederacje) oceny są zdecydowanie krytyczne. Aż 80 proc. wyborców tej grupy ocenia Donalda Tuska źle, przy czym aż 52 proc. wybrało 'zdecydowanie źle', a 28 proc. 'raczej źle'" - podał portal. 12 proc. wyborców opozycji oceniło działania Tuska "raczej dobrze", a 8 proc. nie miało zdania.
W grupie samych wyborców Konfederacji łącznie 67 proc. wystawiło premierowi negatywną opinię, przy czym 50 proc. wybrało odpowiedź "zdecydowanie źle". 18 proc. respondentów wyraziło zadowolenie z rządów Tuska, a 15 proc. nie określiło swojego stanowiska.
Pozostali i niezdecydowani wyborcy również krytycznie oceniają szefa rządu - 66 proc. badanych w tej grupie wybrało odpowiedzi negatywne, z czego 32 proc. wskazało odpowiedź "zdecydowanie źle". 23 proc. oceniło pracę Tuska "raczej dobrze", z kolei 11 proc. nie miało zdania.
Badanie zostało zrealizowane przez United Surveys by IBRiS na zlecenie Wirtualnej Polski w dniach 4-6 września 2026 r., metodą mix-mode online oraz telefonicznych, standaryzowanych wywiadów kwestionariuszowych wspomaganych komputerowo (CAWI / CATI), na ogólnopolskiej, reprezentatywnej próbie 1000 dorosłych Polaków.