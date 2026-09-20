W skrócie Według sondażu IBRiS dla Wirtualnej Polski 54,3 procent ankietowanych wyraziło negatywną opinię na temat Donalda Tuska jako premiera.

Pozytywnie działalność szefa rządu oceniło 37,4 procent uczestników badania.

Wśród zwolenników obozu rządzącego 85 procent oceniło Donalda Tuska pozytywnie, a 40 procent z tej grupy wybrało odpowiedź zdecydowanie dobrze.

W elektoracie opozycji 80 procent respondentów oceniło premiera negatywnie, przy czym 52 procent wskazało odpowiedź zdecydowanie źle.

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Respondenci zostali zapytani o to, jak oceniają Donalda Tuska jako szefa rządu.

Z badania wynika, że 30,7 proc. oceniło premiera "zdecydowanie źle", a 23,6 proc. "raczej źle". Łącznie 54,3 proc. ankietowanych postrzega negatywnie Tuska jako szefa rządu.

Sondaż: Jak Polacy postrzegają Donalda Tuska jako szefa rządu?

Jak podano w badaniu United Surveys by IBRiS dla Wirtualnej Polski, w sumie 37,4 proc. badanych wystawiło premierowi pozytywną opinię.

12,2 proc. oceniło pracę Tuska "zdecydowanie dobrze", a 25,2 proc. "raczej dobrze".

Wśród respondentów 8,3 proc. było niezdecydowanych.

W przypadku rozkładu głosów według preferencji politycznych 85 proc. zwolenników obozu rządzącego oceniło premiera pozytywnie, z czego 40 proc. "zdecydowanie dobrze". 8 proc. wybrało odpowiedź "raczej źle", a 7 proc. respondentów w tej grupie nie określiło swojego zdania.

Nie tylko wyborcy opozycji. Niezdecydowani również negatywnie o premierze

"W elektoracie opozycji (PiS, Razem, obie Konfederacje) oceny są zdecydowanie krytyczne. Aż 80 proc. wyborców tej grupy ocenia Donalda Tuska źle, przy czym aż 52 proc. wybrało 'zdecydowanie źle', a 28 proc. 'raczej źle'" - podał portal. 12 proc. wyborców opozycji oceniło działania Tuska "raczej dobrze", a 8 proc. nie miało zdania.

W grupie samych wyborców Konfederacji łącznie 67 proc. wystawiło premierowi negatywną opinię, przy czym 50 proc. wybrało odpowiedź "zdecydowanie źle". 18 proc. respondentów wyraziło zadowolenie z rządów Tuska, a 15 proc. nie określiło swojego stanowiska.

Pozostali i niezdecydowani wyborcy również krytycznie oceniają szefa rządu - 66 proc. badanych w tej grupie wybrało odpowiedzi negatywne, z czego 32 proc. wskazało odpowiedź "zdecydowanie źle". 23 proc. oceniło pracę Tuska "raczej dobrze", z kolei 11 proc. nie miało zdania.

Badanie zostało zrealizowane przez United Surveys by IBRiS na zlecenie Wirtualnej Polski w dniach 4-6 września 2026 r., metodą mix-mode online oraz telefonicznych, standaryzowanych wywiadów kwestionariuszowych wspomaganych komputerowo (CAWI / CATI), na ogólnopolskiej, reprezentatywnej próbie 1000 dorosłych Polaków.



