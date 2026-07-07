W skrócie Tadeusz Mazowiecki otrzymał najwięcej wskazań jako najlepszy premier Polski po 1989 roku w sondażu IBRiS dla Wirtualnej Polski.

Odpowiednio drugie i trzecie miejsce zajęli Donald Tusk i Mateusz Morawiecki.

Wyniki sondażu różniły się w zależności od deklarowanych sympatii politycznych respondentów.

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Według 16,4 proc. ankietowanych najlepszym premierem Polski po 1989 r. był Tadeusz Mazowiecki. Rządzący raptem przez 16 miesięcy polityk uzyskał najwięcej głosów i zajął pierwsze miejsce. Badanie przeprowadziła pracownia IBRiS na zlecenie Wirtualnej Polski.

Drugie miejsce w sondażu zajął Donald Tusk. 11,5 proc. badanych stwierdziło, że urzędujący premier jest najlepszym szefem rządu po 1989 r. Niewiele mniej, bo 11 proc., uznało za najlepszego prezesa Rady Ministrów poprzednika Tuska - Mateusza Morawieckiego.

Ogółem najczęściej udzielaną odpowiedzią - wskazało ją 29,8 proc. respondentów - było "nie wiem/trudno powiedzieć".

Polacy wybrali najlepszego premiera III RP. Wyniki sondażu

Na czwartym miejscu uplasował się Leszek Miller, którego wybrało 6,1 proc. badanych, a na piątym Beata Szydło (5,1 proc.).

Jana Olszewskiego jako najlepszego premiera wskazało 4,8 proc., 3,5 proc. wybrało Jerzego Buzka, a 2,9 proc. Waldemara Pawlaka. Według 2,7 proc. najlepszym premierem III RP był Jarosław Kaczyński.

Pozostali szefowie rządów zdobyli mniej niż 2 proc. głosów. 1,8 proc. wybrało Włodzimierza Cimoszewicza, 1 proc. Ewę Kopacz, 0,8 proc. Hannę Suchocką, 0,5 proc. Jana Krzysztofa Bieleckiego, a 0,1 proc. Józefa Oleksego. Nikt nie wskazał jako najlepszego premiera Kazimierza Marcinkiewicza.

Tadeusz Mazowiecki liderem rankingu najlepszych premierów po 1989 roku

Odpowiedzi ankietowanych różniły się w zależności od ich sympatii politycznych. Wyborcy koalicji rządzącej najczęściej wskazywali Donalda Tuska (33 proc.), następnie Tadeusza Mazowieckiego (21 proc.) i Leszka Millera (8 proc.).

Respondenci deklarujący się jako wyborcy opozycji najwyżej cenią Mateusza Morawieckiego (25 proc.), dalej Tadeusza Mazowieckiego (9 proc.) i Jana Olszewskiego (9 proc.).

Badanie przeprowadzono na ogólnopolskiej próbie 1000 osób od 12 do 14 czerwca 2026 roku metodą standaryzowanych wywiadów kwestionariuszowych wspomaganych komputerowo, realizowanych online oraz telefonicznie - CAWI/CATI.





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