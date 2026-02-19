W skrócie Jolanta Kwaśniewska zdobyła 45,3 proc. głosów w sondażu SW Research dla Onetu, utrzymując pozycję najlepiej ocenianej pierwszej damy.

Marta Nawrocka została oceniona jako druga najlepsza pierwsza dama z wynikiem 16,7 proc. głosów, a na trzecim miejscu znalazła się Maria Kaczyńska z 10,6 proc.

Sondaż przeprowadzono 18 lutego 2026 roku na reprezentatywnej próbie 800 dorosłych metodą wywiadów on-line.

Na Jolantę Kwaśniewską głos oddało 45,3 proc. ankietowanych. Oznacza to, że małżonka prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego po raz kolejny została okrzyknięta najlepiej ocenianą pierwszą damą. Pozycja liderki przypadała jej już w poprzednich badaniach.

Jak podkreślił Onet, prezentując wyniki ankiety przeprowadzonej przez agencję SW Research, "ten wynik potwierdza niezwykłą trwałość jej pozytywnego wizerunku - niezależnie od mijających lat i zmian politycznych".

Kwaśniewska pozostaje faworytką zarówno wśród kobiet, jak i mężczyzn (odpowiednio 50,1 i 40,3 proc. wskazań). Wygrywa także we wszystkich grupach wiekowych.

Nawrocka goni Kwaśniewską. Jest drugą najlepiej ocenianą pierwszą damą

Na drugim miejscu w zestawieniu znalazła się Marta Nawrocka. Na żonę prezydenta Karola Nawrockiego zagłosowało 16,7 proc. ankietowanych, a jej wysoki wynik, jak ocenia portal, może wynikać zarówno z rosnącej rozpoznawalności, jak i bieżącej obecności w debacie politycznej.

Najmniejsza przewaga Kwaśniewskiej nad Nawrocką jest obserwowana w grupie ankietowanych w wieku od 18 do 24 lat. W tym przypadku na żonę obecnego prezydenta zagłosowało 16,7 proc. ankietowanych, natomiast na drugą z pań - 19,1 proc.

Polacy wybrali najlepszą pierwszą damę. Maria Kaczyńska na podium

Podium zamknęła Maria Kaczyńska. Żona Lecha Kaczyńskiego zdobyła 10,6 proc. głosów. Potwierdza to, że choć od katastrofy, w której zginął ówczesny prezydent i jego żona minęły lata, Maria Kaczyńska pozostaje jedną z najbardziej cenionych kobiet, które kiedykolwiek pełniły funkcję pierwszej damy w Polsce.

Czwarte miejsce należy do Agaty Kornhauser-Dudy. Głos na małżonkę Andrzeja Dudy oddało 4,8 proc. ankietowanych. Tuż za nią uplasowała się Danuta Wałęsa, której przypadło 4,2 proc. głosów. Ostatnie miejsce zajęła Anna Komorowska, na którą wskazało 2,6 proc. ankietowanych.

15,7 proc. badanych nie potrafiło wskazać swojej faworytki.

Sondaż został zrealizowany w dniu 18 lutego 2026 r. przez agencję SW Research metodą wywiadów on-line (CAWI - Computer-Assisted Web Interview) na panelu internetowym SW Panel. W ramach badania przeprowadzono 800 ankiet z ogólnopolską próbą dorosłych. Zastosowano dobór kwotowy - próba była reprezentatywna ze względu na łączny rozkład płci, wieku i klasy wielkości miejscowości zamieszkania.

