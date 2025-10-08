W badaniu dotyczącym nastroju Polaków wobec Karola Nawrockiego zapytano m.in. o ich przewidywania, nadzieje i obawy wiążące się z prezydenturą.

53 proc. badanych stwierdziło, że Karol Nawrocki będzie dobrym prezydentem, choć w większości określono to jako "ostrożny optymizm". Przeciwnego zdania było 33 proc. ankietowanych, którzy twierdzą, że głowa państwa nie poradzi sobie na tym stanowisku. 14 proc. stwierdziło, że nie ma zdania.

Sondaż. Kto będzie lepszym prezydentem, Karol Nawrocki czy Andrzej Duda?

Respondenci zapytani zostali także o zestawienie Karola Nawrockiego z Andrzejem Dudą. 49 proc. stwierdziło, że nowy prezydent lepiej poradzi sobie od swojego poprzednika. Inne zdanie w tej sprawie miało 27 procent ankietowanych.

47 proc. badanych uważa, że prezydent Karol Nawrocki będzie prezydentem tylko tej części społeczeństwa, która go popiera i na niego głosowała, zaś 44 proc. przewiduje, że będzie jednak starał się reprezentować i uwzględniać opinie wszystkich obywateli, także tych, którzy w drugiej turze nie oddali na niego głosu. 9 proc. nie ma sprecyzowanej opinii w tej sprawie.

Ankietowani odpowiedzieli także na pytanie dotyczące współpracy na linii Pałac Prezydencki - KPRM. Zdaniem 64 proc. badanych do końca tej kadencji parlamentu współpraca będzie układała się źle. 23 proc. wierzy w dobrą współpracę, a 13 proc. nie miało zdania w tej kwestii.

Po prezydenturze Karola Nawrockiego 19 proc. badanych oczekuje m.in. poprawy sytuacji politycznej, spokoju, zgody w polityce, zmniejszenia konfliktów; że będzie prezydentem wszystkich Polaków; niemożliwego, czyli pojednania narodowego. 13 proc. oczekuje współpracy z rządem, kohabitacji.

Badanie "Aktualne problemy i wydarzenia" przeprowadzono w ramach procedury mixed-mode na reprezentatywnej imiennej próbie pełnoletnich mieszkańców Polski, wylosowanej z rejestru PESEL. Badanie zrealizowano w dniach od 21 sierpnia do 1 września 2025 roku na próbie liczącej 917 osób (w tym: 64,6 proc. metodą CAPI, 18,8 proc. - CATI i 16,7 proc. - CAWI). We wszystkich trzech przypadkach ankieta miała taki sam zestaw pytań oraz strukturę.

