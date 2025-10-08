Polacy wybierali między Dudą a Nawrockim. Znamy wyniki sondażu

Marcin Jan Orłowski

Marcin Jan Orłowski

49 proc. Polaków uważa, że Karol Nawrocki będzie lepszym prezydentem o Andrzeja Dudy - wynika z sondażu przeprowadzanego przez CBOS. Po kilkunastu tygodniach od zaprzysiężenia większość ankietowanych jest optymistycznie nastawiona i uważa, że głowa państwa będzie dobrze wykonywał swoje obowiązki.

Sondaż: Kto lepszym prezydentem Karol Nawrocki czy Andrzej Duda?
Sondaż: Kto lepszym prezydentem Karol Nawrocki czy Andrzej Duda?Pawel WodzynskiEast News

W badaniu dotyczącym nastroju Polaków wobec Karola Nawrockiego zapytano m.in. o ich przewidywania, nadzieje i obawy wiążące się z prezydenturą.

53 proc. badanych stwierdziło, że Karol Nawrocki będzie dobrym prezydentem, choć w większości określono to jako "ostrożny optymizm". Przeciwnego zdania było 33 proc. ankietowanych, którzy twierdzą, że głowa państwa nie poradzi sobie na tym stanowisku. 14 proc. stwierdziło, że nie ma zdania.

Sondaż. Kto będzie lepszym prezydentem, Karol Nawrocki czy Andrzej Duda?

Respondenci zapytani zostali także o zestawienie Karola Nawrockiego z Andrzejem Dudą. 49 proc. stwierdziło, że nowy prezydent lepiej poradzi sobie od swojego poprzednika. Inne zdanie w tej sprawie miało 27 procent ankietowanych.

Zobacz również:

Prezydent Karol Nawrocki
Polska

Polacy ocenili Karola Nawrockiego. Prezydent ma powody do zadowolenia

Dawid Szczyrbowski
Dawid Szczyrbowski

    47 proc. badanych uważa, że prezydent Karol Nawrocki będzie prezydentem tylko tej części społeczeństwa, która go popiera i na niego głosowała, zaś 44 proc. przewiduje, że będzie jednak starał się reprezentować i uwzględniać opinie wszystkich obywateli, także tych, którzy w drugiej turze nie oddali na niego głosu. 9 proc. nie ma sprecyzowanej opinii w tej sprawie.

    Ankietowani odpowiedzieli także na pytanie dotyczące współpracy na linii Pałac Prezydencki - KPRM. Zdaniem 64 proc. badanych do końca tej kadencji parlamentu współpraca będzie układała się źle. 23 proc. wierzy w dobrą współpracę, a 13 proc. nie miało zdania w tej kwestii.

    Po prezydenturze Karola Nawrockiego 19 proc. badanych oczekuje m.in. poprawy sytuacji politycznej, spokoju, zgody w polityce, zmniejszenia konfliktów; że będzie prezydentem wszystkich Polaków; niemożliwego, czyli pojednania narodowego. 13 proc. oczekuje współpracy z rządem, kohabitacji.

    Badanie "Aktualne problemy i wydarzenia" przeprowadzono w ramach procedury mixed-mode na reprezentatywnej imiennej próbie pełnoletnich mieszkańców Polski, wylosowanej z rejestru PESEL. Badanie zrealizowano w dniach od 21 sierpnia do 1 września 2025 roku na próbie liczącej 917 osób (w tym: 64,6 proc. metodą CAPI, 18,8 proc. - CATI i 16,7 proc. - CAWI). We wszystkich trzech przypadkach ankieta miała taki sam zestaw pytań oraz strukturę.

    Zobacz również:

    Sejm RP. Zaprzysiężenie prezydenta Karola Nawrockiego
    Polska

    Polacy ocenili funkcjonowanie instytucji. Sejm i Senat daleko w tyle

    Mateusz Balcerek
    Mateusz Balcerek
    Hołownia ustąpi z funkcji marszałka Sejmu, ale stawia warunki. Żukowska: ''Grube'' złamanie umowy koalicyjnejPolsat NewsPolsat News

    Najnowsze