Choć Andrzej Duda, którego kadencja właśnie się kończy, zajął w rankingu trzecie miejsce, to jest wyraźnie zadowolony ze swojej prezydentuy, o czym mówił w programie "Gość Wydarzeń". - Nie mam poczucia jakiejkolwiek porażki. Absolutnie. Uważam, że to było bardzo udane 10 lat. Jestem usatysfakcjonowany - mówił w programie "Gość Wydarzeń".

- Myślę, że szóstka to przesada. Mnóstwo trudnych decyzji trzeba było podejmować. Oczywiście są tacy, również i z obozu politycznego Zjednoczonej Prawicy, jak słyszeliśmy, którzy mają do mnie pretensje, że to złe decyzje, weta sądowe, ale osobiście uważam, że to była dobra decyzja - powiedział Andrzej Duda.