Polacy wskazali najlepszego prezydenta. Nawrocki na podium, wyniki sondażu

Marcin Czekaj

Marcin Czekaj

Który z dotychczasowych prezydentów Polski był najlepszy? - takie pytanie otrzymali uczestnicy sondażu Instytutu Badań Pollster. Na jaw wyszło, że największą popularnością cieszy się Aleksander Kwaśniewski, którego wskazała jedna trzecia ankietowanych. Tuż za nim znalazł się obecny prezydent Karol Nawrocki.

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Sondaż prezydencki: Aleksander Kwaśniewski i Karol Nawrocki na czele zestawienia, w tle Pałac Prezydencki.
Sondaż. Co trzeci Polak uważa, że najlepszym prezydentem był Aleksander KwaśniewskiJacek Szydlowski / Maciek Jazwiecki / Forum | Andrzej IwanczukReporter

W skrócie

  • Największą popularnością w sondażu Instytutu Badań Pollster cieszy się Aleksander Kwaśniewski, którego za najlepszego prezydenta uznała jedna trzecia badanych.
  • Na drugim miejscu w rankingu znalazł się obecny prezydent Karol Nawrocki, wskazany przez 22 proc. ankietowanych.
  • We wcześniejszym badaniu CBOS pozytywną ocenę działalności Karola Nawrockiego wystawiło 51 proc. respondentów, podczas gdy 39 proc. ankietowanych oceniło go negatywnie.
  • Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii, otwiera się w nowym oknie

W sondażu Instytutu Badań Pollster dla "Super Expressu" zapytano Polaków, który z dotychczasowych prezydentów Polski, otwiera się w nowym oknie był według nich najlepszy.

Z badania wynika, że 33 proc. Polaków uważa, że najlepszym prezydentem był Aleksander Kwaśniewski, otwiera się w nowym oknie. Z kolei według 22 proc. badanych na takie miano zasługuje obecny prezydent Karol Nawrocki.

Sondaż Instytutu Badań Pollster. Kto był najlepszym prezydentem Polski?

Na najniższym stopniu podium znalazł się z kolei Lech Kaczyński, otwiera się w nowym oknie. Na polityka wskazało 7 proc. ankietowanych.

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Po 5 proc. wskazań otrzymali natomiastLech Wałęsa, otwiera się w nowym oknie i Andrzej Duda. Zestawienie domknęli Bronisław Komorowski, otwiera się w nowym oknie z wynikiem 3 proc. oraz gen. Wojciech Jaruzelski, otwiera się w nowym oknie, który otrzymał 1 proc. wskazań.

Bez zdania w tej sprawie było z kolei 24 proc. respondentów. Sondaż, otwiera się w nowym oknie został wykonany w dniach 14-15 października na próbie 1023 dorosłych Polaków.

Polacy o prezydencie Nawrockim. Przeważają pozytywne opinie

Przypomnijmy, że z kolei w ostatnim badaniu przeprowadzonym przez Centrum Badania Opinii Społecznej (CBOS, otwiera się w nowym oknie) zapytano Polaków, jak oceniają działalność obecnego prezydenta, otwiera się w nowym oknie.

Pozytywnie Karola Nawrockiego oceniło wówczas 51 proc. respondentów, czyli tyle samo, co we wrześniu i sierpniu. Negatywnie na temat Karola Nawrockiego, otwiera się w nowym oknie wypowiedziało się natomiast 39 proc. ankietowanych. Było to o 1 pkt proc. mniej niż w poprzednich dwóch miesiącach. Odpowiedź "trudno powiedzieć" wybrało natomiast 10 proc. biorących udział w badaniu.

Najczęściej pozytywnie oceniali prezydenta zwolennicy Prawa i Sprawiedliwości i obu Konfederacji, otwiera się w nowym oknie, osoby o poglądach prawicowych, osoby młode, mieszkańcy wsi, osoby z wykształceniem podstawowym, gimnazjalnym, zasadniczym zawodowym i średnim.

Z kolei negatywnie o Nawrockim wypowiedzieli się przede wszystkim wyborcy Koalicji Obywatelskiej, otwiera się w nowym oknie, osoby o poglądach lewicowych, w średnim wieku i seniorzy, mieszkańcy dużych miast oraz osoby z wykształceniem wyższym.

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