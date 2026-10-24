W skrócie
- Największą popularnością w sondażu Instytutu Badań Pollster cieszy się Aleksander Kwaśniewski, którego za najlepszego prezydenta uznała jedna trzecia badanych.
- Na drugim miejscu w rankingu znalazł się obecny prezydent Karol Nawrocki, wskazany przez 22 proc. ankietowanych.
- We wcześniejszym badaniu CBOS pozytywną ocenę działalności Karola Nawrockiego wystawiło 51 proc. respondentów, podczas gdy 39 proc. ankietowanych oceniło go negatywnie.
- Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii, otwiera się w nowym oknie
W sondażu Instytutu Badań Pollster dla "Super Expressu" zapytano Polaków, który z dotychczasowych prezydentów Polski, otwiera się w nowym oknie był według nich najlepszy.
Z badania wynika, że 33 proc. Polaków uważa, że najlepszym prezydentem był Aleksander Kwaśniewski, otwiera się w nowym oknie. Z kolei według 22 proc. badanych na takie miano zasługuje obecny prezydent Karol Nawrocki.
Sondaż Instytutu Badań Pollster. Kto był najlepszym prezydentem Polski?
Na najniższym stopniu podium znalazł się z kolei Lech Kaczyński, otwiera się w nowym oknie. Na polityka wskazało 7 proc. ankietowanych.
Po 5 proc. wskazań otrzymali natomiastLech Wałęsa, otwiera się w nowym oknie i Andrzej Duda. Zestawienie domknęli Bronisław Komorowski, otwiera się w nowym oknie z wynikiem 3 proc. oraz gen. Wojciech Jaruzelski, otwiera się w nowym oknie, który otrzymał 1 proc. wskazań.
Bez zdania w tej sprawie było z kolei 24 proc. respondentów. Sondaż, otwiera się w nowym oknie został wykonany w dniach 14-15 października na próbie 1023 dorosłych Polaków.
Polacy o prezydencie Nawrockim. Przeważają pozytywne opinie
Przypomnijmy, że z kolei w ostatnim badaniu przeprowadzonym przez Centrum Badania Opinii Społecznej (CBOS, otwiera się w nowym oknie) zapytano Polaków, jak oceniają działalność obecnego prezydenta, otwiera się w nowym oknie.
Pozytywnie Karola Nawrockiego oceniło wówczas 51 proc. respondentów, czyli tyle samo, co we wrześniu i sierpniu. Negatywnie na temat Karola Nawrockiego, otwiera się w nowym oknie wypowiedziało się natomiast 39 proc. ankietowanych. Było to o 1 pkt proc. mniej niż w poprzednich dwóch miesiącach. Odpowiedź "trudno powiedzieć" wybrało natomiast 10 proc. biorących udział w badaniu.
Najczęściej pozytywnie oceniali prezydenta zwolennicy Prawa i Sprawiedliwości i obu Konfederacji, otwiera się w nowym oknie, osoby o poglądach prawicowych, osoby młode, mieszkańcy wsi, osoby z wykształceniem podstawowym, gimnazjalnym, zasadniczym zawodowym i średnim.
Z kolei negatywnie o Nawrockim wypowiedzieli się przede wszystkim wyborcy Koalicji Obywatelskiej, otwiera się w nowym oknie, osoby o poglądach lewicowych, w średnim wieku i seniorzy, mieszkańcy dużych miast oraz osoby z wykształceniem wyższym.