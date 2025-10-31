W skrócie Karol Nawrocki uzyskał największe zaufanie wśród Polaków w najnowszym sondażu, lecz większość polityków odnotowała spadki zaufania.

Na podium zaufania powrócił Władysław Kosiniak-Kamysz, wyprzedzając Krzysztofa Bosaka.

Grzegorz Braun, Jarosław Kaczyński i Szymon Hołownia znaleźli się na czele rankingu nieufności.

W sondażu zaufania przeprowadzonym przez IBRiS dla Onetu Karol Nawrocki otrzymał 47 proc. głosów. Choć jest to najlepszy wynik zestawienia, prezydent zaliczył spadek 1,8 pkt proc. w porównaniu z badaniem z września.

Jako polityka, któremu nie ufa, głowę państwa wskazało 38,6 proc. ankietowanych.

Sondaż zaufania. Władysław Kosiniak-Kamysz pojawił się na podium

Drugie miejsce należy do Radosława Sikorskiego, który cieszy się zaufaniem 44,2 proc. ankietowanych. Tu również mamy do czynienia ze spadkiem. Minister spraw zagranicznych utracił 3,6 pkt proc. Zdanie przeciwne wyraziło 44,6 proc. pytanych.

Wzrost o 3,9 pkt proc. zaliczył natomiast Władysław Kosiniak-Kamysz, który tym samym, zajął trzecie miejsce na podium - powracając na nie po prawie dwóch latach. Szefowi MON ufa 38,3 proc. respondentów. W rankingu braku zaufania na polityka wskazało natomiast 42 proc. badanych.

Z podium na czwarte miejsce spadł w październiku Krzysztof Bosak, któremu ufa 36,4 proc. ankietowanych (spadek o 2,7 pkt proc.). Tuż za liderem Konfederacji znalazł się obecny premier. Na Donalda Tuska w sondażu wskazało 35,6 proc. respondentów (spadek o 3,5 pkt proc.).

Najgorszy wynik od połowy 2023 r. zanotował Rafał Trzaskowski. Jako polityka, któremu ufają, na prezydenta Warszawy zagłosowało 35,4 proc. biorących udział w badaniu (spadek o 1,6 pkt proc.).

Komu nie ufają Polacy? Szymon Hołownia nie ma powodów do radości

W sondażu ankietowanym zadano także pytanie o to, którym z polityków nie ufają. W tym przypadku pozycję lidera obejmuje Grzegorz Braun, na którego wskazało 65,3 proc. z nich. Warto zwrócić uwagę, że aż 54,4 proc. wybrało opcję "zdecydowanie nie ufam".

Na drugim miejscu niechlubnego rankingu widzimy prezesa Prawa i Sprawiedliwości. Jarosławowi Kaczyńskiemu nie ufa 62,8 proc. respondentów.

Trzecie miejsce należy do Szymona Hołowni. Marszałek Sejmu otrzymał w tym przypadku 62 proc. głosów. Zaznaczyć należy także, ze lider Polski 2050 uzyskał najmniejszy wynik pośród wszystkich polityków w rankingu, w którym pytano ankietowanych o polityka, któremu ufają najbardziej (20,6 proc.).

Sondaż przeprowadzono w dniach 24-25 października 2025 r. na próbie 1,1 tys. osób.

