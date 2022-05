- Jadąc w stronę Trójmiasta z centrum kraju, kierowcy muszą liczyć się z korkami przy wjeździe na autostradę w Rusocinie (woj. pomorskie), gdzie czas podróży wydłuży się średnio o ok. 5 min i przy zjeździe w Nowej Wsi (woj. kujawsko-pomorskie), ok. 15 min. Zaleca się, aby na bieżąco monitorować natężenie ruchu na A1, m.in. za pośrednictwem specjalnej aplikacji lub Twittera. Osoby, które zdecydują się na późniejszy powrót, będą musiałby zmierzyć się nie tylko z korkami, ale także z przymrozkami - mówił reporter Polsat News Robin Jesse.

Reklama

CZYTAJ TEŻ: Górzno: Czterolatek przygnieciony tysiąclitrowym zbiornikiem. Walczy o życie

Sytuacja na drogach. W nocy temperatura spadnie poniżej zera

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowy Instytut Badawczy wydał ostrzeżenie pierwszego stopnia o przymrozkach, które spodziewane są w nocy z wtorku na środę na północy regionu. Alert dotyczy powiatu pilskiego i złotowskiego. Instytut podał, że w nocy, od północy do godz. 7. w środę prognozowany jest miejscami spadek temperatury powietrza do około 1°C, przy gruncie do -2°C.

Już przed południem sznur aut ustawiał się na drodze wyjazdowej z Zakopanego w kierunku Krakowa. Korki na popularnej Zakopiance tworzą się w newralgicznych punktach trasy. Kierowcy muszą odstać na wysokości Nowego Targu, gdzie droga zawęża się do jednopasmówki. Kolejne utrudnienia czekają kierowców w okolicach Skomielnej Białej, gdzie trzeba zjechać z nowej Zakopianki na stary odcinek tej drogi.

- Opcji ominięcia korka jest kilka, ale nie wiem czy przyniesie to zamierzony skutek. Możemy wyjeżdżając z Zakopanego w kierunku Krakowa przejechać przez Czarny Dunajec, ale wszyscy kierowcy, niezależnie którą drogę wybrali, spotykają się za Nowym Targu. Tutaj trzeba się przygotować na jazdę zderzak w zderzak przez ok. 20 minut. Cały odcinek z Zakopanego do Krakowa zajmie nawet 3 godziny. Drogi są mokre, więc na zakrętach może być ślisko - ostrzega Bartosz Mokrzycki z Polsat News.



Zator na A6. Utrudnienia w ruchu

Około siedmiu kilometrów długości ma zator na drodze A6 w kierunku Kołbaskowa, Berlina, Zielonej Góry. Utrudnienia występują na wysokości węzła Szczecin Kijewo - poinformowała we wtorek GDDKiA.

A6 to główna trasa prowadząca ze Świnoujścia na południe Polski.

Jak poinformowała GDDKiA, zator "spowodowany jest wzmożonym ruchem oraz zwężeniem z pasa szybkiego do pasa wolnego".

Korek kończy się w okolicy węzła Rzęśnica. Zator można ominąć zjeżdżając z S3 na węźle Kliniska i jadąc przez Pucice, Załom i Szczecin.

Utrudnienia mogą potrwać jeszcze kilka godzin.