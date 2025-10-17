"Jak zmienił się poziom twojego życia za rządów obecnej koalicji w porównaniu z rządami Zjednoczonej Prawicy?" - takie pytanie zadano Polakom w najnowszym sondażu Instytutu Badań Pollster dla "Super Expressu".

45 proc. badanych przekazało, że poziom ich życia się nie zmienił. Z kolei nieco więcej niż co czwarty badany (26 proc.) stwierdził, że sytuacja się pogorszyła.

Natomiast 15 proc. respondentów stwierdziło, że poziom ich życia za rządów Tuska się podniósł.

14 proc. respondentów nie potrafiło przekazać, czy ich poziom życia wzrósł czy spadł.

Badanie zostało zrealizowane w dniach 11-12.10.2025 roku metodą CAWI na próbie 1002 dorosłych Polaków.

Dwa lata od wyborów parlamentarnych. Polacy wyrazili opinie w sondażach

W czwartek ukazał się w "SE" inny sondaż, w którym zapytano badanych, "czy uważasz, że Donald Tusk powinien przestać być premierem?".

52 proc. ankietowanych odpowiedziało "tak", a 34 proc. respondentów wybrało odpowiedź "nie". Z kolei 14 proc. wskazało "nie wiem".

Jak dodano w omówieniu wyników, sondaże nadal są łaskawe dla Koalicji Obywatelskiej, ale inne partie tworzące koalicję rządową, jak np. Polska 2050 i PSL, nie mają poparcia gwarantującego im dostanie się po raz kolejny do Sejmu.

W środę minęły dwa lata od wyborów, które doprowadziły do przejęcia władzy przez Koalicję 15 Października - współtworzoną przez Koalicję Obywatelską, PSL, Polskę 2050 i Nową Lewicę.

