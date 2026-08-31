Polacy wprost o początkach formacji Morawieckiego. Niejednoznaczny wynik

W skrócie Najnowszy sondaż pokazuje, że Polacy mają podzielone opinie na temat początków Rozwoju Plus założonego przez Mateusza Morawieckiego.

Zdecydowana większość ocen dotyczących startu partii to opinie raczej pozytywne lub raczej negatywne, a tylko niewielki odsetek badanych wyraża stanowiska skrajne.

W sondażach wyborczych poparcie dla Rozwoju Plus pozostaje na granicy progu wyborczego, a lider PiS Jarosław Kaczyński wyklucza start członków tej inicjatywy z list swojej partii.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii , otwiera się w nowym oknie

W sondażu zapytano Polaków, jak oceniają start Rozwoju Plus założonego przez Mateusza Morawieckiego. Wyniki wskazują, że ankietowani nie są w tej sprawie zdecydowani, a sama partia nie budzi wielkich emocji.

Jak się okazuje, odpowiedzi kategoryczne były rzadko wybierane. Zaledwie 2,5 proc. Polaków wskazało, że start inicjatywy był "zdecydowanie udany". Odpowiedź przeciwną, a więc "zdecydowanie nieudany", wybrało natomiast 5,3 proc.

Mimo to większość ocen stanowią te pozytywne. Na "raczej udany" początek ugrupowania wskazało 41,5 proc., a "raczej nieudany" - 26,8 proc. Jednocześnie duża grupa osób, bo 23,9 proc., nie ma zdania na temat początków Rozwoju Plus.

O nieudanym starcie mówią najczęściej wyborcy obozu rządzącego. Wśród nich negatywne oceny wyraziło 36,7 proc., a 29,9 proc. - pozytywne. Wśród wyborców opozycji większość ocen, bo 51,3 proc., jest natomiast pozytywnych. Negatywnie początki Rozwoju Plus dostrzega 33,4 proc. głosujących na ugrupowania opozycyjne.

Rozwój Plus z niewielkim poparciem. Problemy Mateusza Morawieckiego

Ostatnie sondaże wskazują, że Rozwój Plus - gdyby wybory odbyły się w najbliższym czasie - nie może liczyć na zbyt duże poparcie. W niedawnym sondażu CBOS inicjatywa Morawieckiego otrzymała poparcie poniżej progu wyborczego, na poziomie 3,6 proc., czyli mniej niż KO, PiS, Konfederacja, Konfederacja Korony Polskiej, Partia Razem oraz Nowa Lewica.

Nieco lepiej Rozwój Plus wypadł w sondażu United Surveys by IBRiS dla Wirtualnej Polski, w którym otrzymał on 6,5 proc. Poparcie na podobnym poziomie Polacy wyrazili również w ostatnim sondażu IBRiS dla "Rzeczpospolitej".

Rozwój Plus powstał w wyniku rozłamu, do jakiego pod koniec lipca doszło w Prawie i Sprawiedliwości. Około 40 polityków partii skupionych wokół Morawieckiego odmówiło podpisania deklaracji lojalności wobec PiS i założyło własny klub parlamentarny. Partia Rozwój Plus oficjalnie ma natomiast powstać najpóźniej w październiku.

W sobotę lider PiS Jarosław Kaczyński nazwał członków Rozwój Plus "zdrajcami" i zapowiedział, że wykluczony jest ich start w przyszłorocznych wyborach parlamentarnych z list jego formacji.



