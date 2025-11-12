Polacy wiedzą, kogo nie poprą w wyborach. Wskazali partię w sondażu
W sondażu przeprowadzonym przez Ogólnopolską Grupę Badawczą ankietowanych zapytano, na którą partię na pewno nie zagłosują w nadchodzących wyborach parlamentarnych. Prawie jedna trzecia Polaków (31,9 proc.) wskazała, że nie poparłaby Prawa i Sprawiedliwości. Druga pozycja w tym zestawieniu przypadła Koalicji Obywatelskiej (26,3 proc.)
W skrócie
- Prawie jedna trzecia Polaków zadeklarowała, że nie zagłosuje na Prawo i Sprawiedliwość w nadchodzących wyborach parlamentarnych.
- Koalicja Obywatelska i Konfederacja Korony Polskiej również znalazły się wśród partii z najwyższym elektoratem negatywnym.
- W oddzielnym sondażu CBOS pierwsze miejsce wśród preferencji wyborczych zajęła Koalicja Obywatelska, a Prawo i Sprawiedliwość znalazło się na drugim miejscu.
Gdyby wybory parlamentarne miały odbyć się w najbliższą niedzielę, Polacy najmniej chętnie oddaliby swój głos na Prawo i Sprawiedliwość. Największa partia opozycyjna otrzymała w tym badaniu 31,9 proc. wskazań.
Jak wynika z danych opublikowanych przez Ogólnopolską Grupę Badawczą, oprócz partii Jarosława Kaczyńskiego największy elektorat negatywny ma Koalicja Obywatelska z wynikiem 26,34 proc. Podium zamyka zaś Konfederacja Korony Polskiej, którą wskazało 18,21 proc. ankietowanych.
Na kogo Polacy nie zagłosują w wyborach? Jest nowy sondaż
Kolejne miejsca w zestawieniu partii, którym Polacy najmniej zaufaliby w wyborach parlamentarnych, zajęły: Nowa Lewica (9,94 proc.), Konfederacja (9,19 proc.), Polska 2050 (2,84 proc.), Partia Razem (0,65 proc.) oraz PSL (0,58 proc.).
0,35 proc. Polaków biorących udział w badaniu stwierdziło, że nie ma takiej partii, której otwarcie się sprzeciwiają w kontekście nadchodzących wyborów.
Badanie zostało zrealizowane w dniach 23-27 października 2025 r. metodą CATI na próbie 1000 osób.
Nowy sondaż CBOS. Żadna partia nie przekroczyłaby progu 30 proc.
W ostatnich dniach przeprowadzono również sondaż, w którym Polacy odpowiedzieli na pytanie, na którą partię chętnie oddaliby swój głos w wyborach parlamentarnych.
Jak wynika z badania CBOS-u z 7 listopada, pierwsze miejsce w rankingu zaufania wyborców zajmuje obecnie Koalicja Obywatelska. Ugrupowanie Donalda Tuska mogłoby liczyć na 28,4 procent głosów.
Drugą siłą polityczną byłoby Prawo i Sprawiedliwość z wynikiem 20,7 proc głosów. Trzecie miejsce zajęła zaś Konfederacja Wolność i Niepodległość - na tę partię zagłosowałoby 13,2 proc. ankietowanych.
Oprócz wymienionych wyżej ugrupowań do Sejmu weszłaby również Konfederacja Korony Polskiej Grzegorza Brauna. Partia otrzymała w sondażu CBOS-u 8,5 proc. głosów. Badanie pokazuje sporą grupę niezdecydowanych, odpowiedź "trudno powiedzieć" wybrało 16,1 proc.