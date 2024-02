W sondażu IRiS dla "Rzeczpospolitej" zapytano, czy nauczyciele mogą czuć się oszukani tym, że choć dostaną 30-33 proc. podwyżki, to nominalnie będzie to od 1150 do 1350 zł. Gazeta przypomniała, że Donald Tusk w czasie kampanii wyborczej obiecywał, że nauczyciele otrzymają 30 proc. podwyżki - nie mniej niż 1500 złotych.