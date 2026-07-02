W skrócie Olsztyńska prokuratura oskarżyła czterech młodych mężczyzn o przygotowywanie zamachów terrorystycznych, gromadzenie środków pirotechnicznych i udział w szkoleniach strzeleckich z zamiarem popełnienia przestępstw.

Śledztwo rozpoczęto na podstawie działań ABW i monitoringu forów internetowych, a podejrzani planowali działania wymierzone w miejsca kultu religijnego, szkoły oraz miejsca związane z mniejszościami etnicznymi i kulturowymi.

Według ustaleń prokuratury oskarżeni inspirowali się masowymi zabójcami, byli zainteresowani informacjami o budowie ładunków wybuchowych i udziałem w szkoleniach, a grozi im do 10 lat więzienia.

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O zakończeniu śledztwa jako pierwsze poinformowało radio RMF FM. Informację potwierdził rzecznik Prokuratury Okręgowej w Olsztynie Daniel Brodowski.

Akt oskarżenia skierowano do Sądu Rejonowego w Olsztynie. Obejmuje czterech mężczyzn w wieku 19-20 lat. W kwietniu ubiegłego roku służby zatrzymały dwóch pierwszych, kolejnego na początku czerwca, a czwartego - we wrześniu.

Planowali zamachy. "Interesowały ich miejsca kultu religijnego i szkoły"

- Wszyscy są obywatelami Polski, mieszkańcami Olsztyna i powiatu olsztyńskiego. Część z nich uczyła się w tej samej szkole - powiedział rzecznik.

Prokurator Brodowski przekazał, że postępowanie w tej sprawie rozpoczęło się w wyniku działań podjętych przez ABW i monitorowania przez nią forów internetowych. Poinformował, że u podejrzanych zabezpieczono urządzenia telekomunikacyjne, z których udało się odzyskać treści wskazujące na przygotowywanie przez nich czynów o charakterze terrorystycznym, m.in. pozyskiwania informacji związanych z budową urządzeń wybuchowych z powszechnie dostępnych składników, czyli tzw. improwizowanych ładunków wybuchowych i koktajlów Mołotowa.

- Interesowały ich miejsca kultu religijnego, szkoły i miejsca, gdzie gromadzi się mniejszość etniczna, kulturowa - przekazał Brodowski.

Podał, że zarzuty obejmują m.in. uczestniczenie w szkoleniach strzeleckich i militarno-taktycznych w celu popełnienia przestępstw o charakterze terrorystycznym, propagowanie ideologii nazistowskiej i faszystowskiej, nawoływanie do popełnienia zbrodni zabójstwa o charakterze terrorystycznym, posiadanie wyrobów pirotechnicznych.

Inspirowali się Breivikiem. Prokuratura o szczegółach śledztwa

Zarzucono im też podejmowanie czynności, które miały stworzyć warunki do czynów o charakterze terrorystycznym - m.in. poprzez porozumienie z innymi osobami, uzyskiwanie środków o właściwościach pirotechnicznych, łatwopalnych, czy zbieranie informacji dotyczących lokalizacji konkretnych miejsc planowanych zamachów oraz konstrukcji materiałów wybuchowych.

Według prokuratury, podejrzani czerpali inspirację m.in. z działalności masowych zabójców, takich jak Anders Breivik, Brenton Tarrant czy Timothy McVeigh. Byli zafascynowani ich ideologią, analizowali sposób przeprowadzenia przez nich zamachów i popełnione błędy.

Wobec wszystkich podejrzanych stosowane są obecnie tzw. środki wolnościowe, w tym dozór policji oraz zakaz opuszczania kraju i kontaktowania się między sobą. Dwóch z nich było początkowo aresztowanych przez dwa miesiące, później sąd nie przedłużył im aresztu. Wobec dwóch pozostałych sąd odmówił tymczasowego aresztowania.

Oskarżonym grozi kara do 10 lat więzienia.





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