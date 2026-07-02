Polacy w wieku 19-20 planowali zamachy. Jest akt oskarżenia
Do 10 lat więzienia grozi czterem młodym mieszkańcom Olsztyna, którzy planowali przeprowadzenie zamachów terrorystycznych. Celem ataków miały być szkoły, kościoły oraz miejsca, gdzie gromadzą się przedstawiciele mniejszości. Do sądu trafił właśnie akt oskarżenia w tej sprawie.
W skrócie
- Olsztyńska prokuratura oskarżyła czterech młodych mężczyzn o przygotowywanie zamachów terrorystycznych, gromadzenie środków pirotechnicznych i udział w szkoleniach strzeleckich z zamiarem popełnienia przestępstw.
- Śledztwo rozpoczęto na podstawie działań ABW i monitoringu forów internetowych, a podejrzani planowali działania wymierzone w miejsca kultu religijnego, szkoły oraz miejsca związane z mniejszościami etnicznymi i kulturowymi.
- Według ustaleń prokuratury oskarżeni inspirowali się masowymi zabójcami, byli zainteresowani informacjami o budowie ładunków wybuchowych i udziałem w szkoleniach, a grozi im do 10 lat więzienia.
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O zakończeniu śledztwa jako pierwsze poinformowało radio RMF FM. Informację potwierdził rzecznik Prokuratury Okręgowej w Olsztynie Daniel Brodowski.
Akt oskarżenia skierowano do Sądu Rejonowego w Olsztynie. Obejmuje czterech mężczyzn w wieku 19-20 lat. W kwietniu ubiegłego roku służby zatrzymały dwóch pierwszych, kolejnego na początku czerwca, a czwartego - we wrześniu.
Planowali zamachy. "Interesowały ich miejsca kultu religijnego i szkoły"
- Wszyscy są obywatelami Polski, mieszkańcami Olsztyna i powiatu olsztyńskiego. Część z nich uczyła się w tej samej szkole - powiedział rzecznik.
Prokurator Brodowski przekazał, że postępowanie w tej sprawie rozpoczęło się w wyniku działań podjętych przez ABW i monitorowania przez nią forów internetowych. Poinformował, że u podejrzanych zabezpieczono urządzenia telekomunikacyjne, z których udało się odzyskać treści wskazujące na przygotowywanie przez nich czynów o charakterze terrorystycznym, m.in. pozyskiwania informacji związanych z budową urządzeń wybuchowych z powszechnie dostępnych składników, czyli tzw. improwizowanych ładunków wybuchowych i koktajlów Mołotowa.
- Interesowały ich miejsca kultu religijnego, szkoły i miejsca, gdzie gromadzi się mniejszość etniczna, kulturowa - przekazał Brodowski.
Podał, że zarzuty obejmują m.in. uczestniczenie w szkoleniach strzeleckich i militarno-taktycznych w celu popełnienia przestępstw o charakterze terrorystycznym, propagowanie ideologii nazistowskiej i faszystowskiej, nawoływanie do popełnienia zbrodni zabójstwa o charakterze terrorystycznym, posiadanie wyrobów pirotechnicznych.
Inspirowali się Breivikiem. Prokuratura o szczegółach śledztwa
Zarzucono im też podejmowanie czynności, które miały stworzyć warunki do czynów o charakterze terrorystycznym - m.in. poprzez porozumienie z innymi osobami, uzyskiwanie środków o właściwościach pirotechnicznych, łatwopalnych, czy zbieranie informacji dotyczących lokalizacji konkretnych miejsc planowanych zamachów oraz konstrukcji materiałów wybuchowych.
Według prokuratury, podejrzani czerpali inspirację m.in. z działalności masowych zabójców, takich jak Anders Breivik, Brenton Tarrant czy Timothy McVeigh. Byli zafascynowani ich ideologią, analizowali sposób przeprowadzenia przez nich zamachów i popełnione błędy.
Wobec wszystkich podejrzanych stosowane są obecnie tzw. środki wolnościowe, w tym dozór policji oraz zakaz opuszczania kraju i kontaktowania się między sobą. Dwóch z nich było początkowo aresztowanych przez dwa miesiące, później sąd nie przedłużył im aresztu. Wobec dwóch pozostałych sąd odmówił tymczasowego aresztowania.
Oskarżonym grozi kara do 10 lat więzienia.