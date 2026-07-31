W skrócie Sondaż IBRIS dla Radia ZET wykazał, że ponad połowa Polaków obawia się zbrojnej prowokacji ze strony Rosji.

Największy odsetek osób wyrażających obawy odnotowano wśród wyborców Koalicji Obywatelskiej, a najmniej podzieleni w tej kwestii są wyborcy Konfederacji.

Sondaż został przeprowadzony na reprezentatywnej próbie 1000 osób metodą wywiadów telefonicznych w dniach 24-25 lipca 2026 roku.

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Twórcy badania zaznaczają, że rosną obawy Polaków o bezpieczeństwo w obliczu agresywnych posunięć Kremla i rosnącej liczby incydentów w państwach UE i NATO graniczących z Rosją

Pracownia IBRIS zadała Polakom pytanie: "Czy obawia się pan/pani zbrojnej prowokacji ze strony Rosji?"

Odpowiedzi "zdecydowanie tak" udzieliło 19,1 proc. respondentów. Opcję "raczej tak" wybrało 40,9 proc. uczestników sondażu.

Sondaż: Większość Polaków obawia się zbrojnej prowokacji ze strony Rosji

"Raczej nie" obawia się prowokacji zbrojnej 23,7 proc. ankietowanych Polaków, a 11,1 proc. stwierdziło, że "zdecydowanie nie" boi się takich działań.

Opcję "nie wiem/trudno powiedzieć" wskazało 5,2 proc.

Wśród wyborców ugrupowań mających swoich przedstawicieli w parlamencie rosyjskich prowokacji najbardziej obawiają się wyborcy Koalicji Obywatelskiej (62 proc.), a następnie PiS (59 proc.) oraz PSL i Polski 2050 (58 proc.).

Wyborcy Konfederacji podzieleni ws. obaw o rosyjskie prowokacje

Rosyjskiej prowokacji boi się 54 proc. wyborców współtworzącej koalicję rządową Nowej Lewicy.

Co ciekawe, 36 proc. sympatyków tego ugrupowania "zdecydowanie nie" obawia się takiego działania Kremla, co jest najwyższym odsetkiem wskazań tej odpowiedzi spośród wszystkich elektoratów.

Najbardziej podzieleni w tej sprawie są wyborcy Konfederacji. 52 proc. z nich obawia się rosyjskiej prowokacji, a 49 proc. jest przeciwnego zdania.

Wyniki różnią się też w zależności od płci. 69 proc. Polek obawia się rosyjskich prowokacji. Wśród panów ten odsetek jest niższy i wynosi 50 proc. badanych.

Ogólnopolski sondaż dla Radia ZET został zrealizowany przez Instytut Badań Rynkowych i Społecznych IBRiS metodą telefonicznych, standaryzowanych wywiadów kwestionariuszowych wspomaganych komputerowo (CATI), w dniach 24-25 lipca 2026 roku, na reprezentatywnej próbie 1000 osób.





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