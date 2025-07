Polacy śmiali się, że to "święto Wedla". 22 lipca był kiedyś huczną uroczystością

Agnieszka Boreczek

Jeszcze kilka dekad temu była to jedna z najważniejszych dat w polskim kalendarzu. 22 lipca – dzień, który w czasach PRL-u urósł do rangi symbolu „nowej Polski”. Święto państwowe z oficjalnym tytułem: Narodowe Święto Odrodzenia Polski. Dziś to po prostu kolejny dzień wakacji. Przypomnijmy, jednak dlaczego kiedyś było inaczej i dlaczego Polacy z przekąsem nazywali ten dzień „świętem Wedla”.