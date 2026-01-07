W skrócie Przyjmowanie ukraińskich uchodźców z terenów objętych konfliktem popiera 48 proc. Polaków, a 46 proc. jest temu przeciwnych.

Największy sprzeciw wobec przyjmowania uchodźców wyrażają mieszkańcy wsi, osoby z niższym wykształceniem i niższymi dochodami oraz regularnie praktykujący religijnie.

Większość Polaków chce zakończenia wojny w Ukrainie nawet za cenę ustępstw, a coraz więcej osób wierzy, że Ukraina będzie musiała oddać część terytorium.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

W badaniu zatytułowanym "Polacy o wojnie w Ukrainie i pomocy uchodźcom" zapytano o to, czy powinniśmy przyjmować ukraińskich uchodźców z terenów objętych konfliktem.

Autorzy badania przekazali, że wyniki uzyskane w grudniu 2025 roku były niemal identyczne jak we wrześniowym badaniu.

Wojna w Ukrainie. Polska podzielona ws. przyjmowania uchodźców

48 proc. Polaków popiera przyjmowanie ukraińskich uchodźców (wynik bez zmian), 46 proc. sprzeciwia się temu (wzrost o 1 pkt. proc.).

Odpowiedź "trudno powiedzieć" wybrało 6 proc. ankietowanych. Na początku wybuchu pełnoskalowego konfliktu w 2022 roku odsetek Polaków popierających przyjmowanie ukraińskich uchodźców sięgał 94 proc. i utrzymywał się na wysokim poziomie do połowy 2023 roku.

Sondaż CBOS. Mieszkańcy wsi w większości przeciwni przyjmowaniu uchodźców z Ukrainy

Z badania CBOS wynika, że sprzeciw wobec przyjmowania uchodźców z Ukrainy wyrażają częściej badani z mniejszych miejscowości (59 proc. na wsi wobec 27 proc. w największych miastach).

Sceptyczne są również osoby z wykształceniem podstawowym lub gimnazjalnym (62 proc. wśród badanych z tej grupy).Wśród ankietowanych z wykształceniem wyższym wskaźnik ten wynosi 26 proc.

Przeciwni przyjmowaniu uchodźców są też częściej respondenci o niższych dochodach per capita (57 proc. wśród tych o najniższych dochodach wobec 18 proc. deklarujących wyższe dochody), a także osoby praktykujące religijnie (57 proc. w grupie praktykujących kilka razy w tygodniu wobec 38 proc. wśród niepraktykujących).

Wyborcy Lewicy chętniej deklarują przyjmowanie uchodźców. Nowy sondaż

Przyjmowanie uchodźców najczęściej popierają wyborcy partii lewicowych - Razem (88 proc.) oraz Lewicy (78 proc.). Popiera to również 70 proc. zwolenników Koalicji Obywatelskiej.

W elektoracie prawicowych partii przeważają głosy sprzeciwu - 69 proc. wśród wyborców Konfederacji Korony Polskiej, 61 proc. wśród wyborców Prawa i Sprawiedliwości i 54 proc. w przypadku Konfederacji.

Większość Polaków chce zakończenia wojny. Nawet za cenę ustępstw

Dążenie do zakończenia wojny rosyjsko-ukraińskiej, nawet za cenę utraty przez Ukrainę części terytorium lub części niezależności, popiera 54 proc. Polaków.

Wynik ten nie uległ zmianie w stosunku do badania z września 2025 r. Wzrósł nieznacznie odsetek naszych rodaków uważających, że należy kontynuować walkę i nie iść na żadne ustępstwa wobec Rosji (28 proc. we wrześniu wobec 33 proc. w grudniu).

"Być może, ma związek z przedstawionym niedawno przez Stany Zjednoczone planem pokojowym niekorzystnym dla Ukrainy" - napisali w opracowaniu twórcy badania. Przypomniano również, że przed rokiem większość Polaków popierało "bezkompromisową walkę z Rosją".

"Przewidywania Polaków dotyczące zakończenia wojny w Ukrainie stały się jeszcze bardziej pesymistyczne. Większość badanych zakłada, że Ukraina będzie musiała zrezygnować z części swojego terytorium. Co bardzo znaczące, zwiększył się też wyraźnie udział Polaków zakładających, że Rosja podporządkuje sobie całą Ukrainę, który od początku wojny był marginalny" - czytamy w konkluzji sondażu.

"Polityczny WF": Nowa szarża PiS! Kto technicznym premierem? INTERIA.PL