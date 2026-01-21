Polacy podzieleni ws. Grenlandii. Nowy sondaż stawia sprawę jasno

Donald Trump podczas Światowego Forum Ekonomicznego w Davos publicznie zapewnił, że nie planuje użycia siły w sprawie potencjalnego przejęcia Grenlandii przez USA. Jednak 45,4 proc. Polaków uważa w nowym badaniu, że Trump mógłby doprowadzić do aneksji wyspy nawet z użyciem siły. Najbardziej sceptyczni wobec działań amerykańskiego przywódcy są wyborcy koalicji 15 października, najmniej opozycji.

  • Donald Trump pojawił się na Światowym Forum Ekonomicznym w Davos, gdzie mówił o potencjalnym przejęciu Grenlandii przez USA i zaznaczył, że nie dojdzie do użycia siły.
  • Według badania United Surveys by IBRiS, 45,4 proc. respondentów uważa, że Trump przyłączy Grenlandię do USA, nawet jeśli wymagałoby to użycia siły, a 37,7 proc. jest przeciwnego zdania.
  • Największą wiarę w skuteczność działań Trumpa deklarują osoby spoza obozu rządzącego, natomiast wyborcy KO, Lewicy i Trzeciej Drogi najczęściej są sceptyczni wobec możliwości przejęcia Grenlandii przez USA.
Donald Trump pojawił się na Światowym Forum Ekonomicznym w Davos. W trakcie swojego przemówienia nawiązał do kwestii przejęcia Grenlandii przez USA.

- Stany Zjednoczone proszą tylko o takie miejsce, które się nazywa "Grenlandia". (...) To jest po prostu duży kawał lodu na środku oceanu - mówił w Davos amerykański prezydent. W trakcie wystąpienia Trump wyraźnie jednak zaznaczył, że nie dojdzie do użycia siły, aby przejąć kontrolę nad wyspą.

Sondaż. Niemal połowa Polaków nie wierzy w słowa Trumpa

Jak jednak wynika z badania, przeprowadzonego dla Wirtualnej Polski, 45,4 proc. ankietowanych wierzy, że prezydent Donald Trump przyłączy Grenlandię do USA, nawet jeśli konieczne do tego byłoby użycie siły. (8,8 proc. "zdecydowanie tak" i 36,6 proc. "raczej tak").

Z kolei 37,7 proc. badanych jest przeciwnego zdania - 9,5 proc. "zdecydowanie nie" i 28,2 proc. "raczej nie". 16,9 proc. respondentów nie potrafiło ocenić takiego przebiegu spraw.

    Największą wiarę w skuteczność działań amerykańskiego prezydenta deklarują najczęściej osoby nieutożsamiające się z obecnym obozem rządzącym. Wyborcy koalicji rządzącej (KO, Lewica, Trzecia Droga) to natomiast najbardziej sceptyczna grupa.

    Ponad połowa - 52 proc., uważa, że nie dojdzie do użycia siły. W możliwość taką wierzy 34 proc. badanych z tego kręgu. 34 proc. badanych z tego kręgu wierzy, że USA przejmą Grenlandię siłowo.

    Trump użyje siły na Grenlandii? Wyborcy tych partii nie wykluczają scenariusza

    Zgoła odmiennie wygląda sytuacja u wyborców PiS i Konfederacji. 52 proc. ankietowanych uważa, że amerykański przywódca zdecyduje się na użycie siły. 28 proc. jest przeciwnego zdania.

    Wśród wyborców pozostałych formacji politycznych odnotowano najwyższy wskaźnik przekonania o możliwej aneksji, bowiem 54 proc. osób uważa, że Donald Trump doprowadzi do przyłączenia wyspy do USA.

    Badanie United Surveys by IBRiS dla Wirtualnej Polski zostało przeprowadzone w dniach 16-18 stycznia 2026 roku metodą CATI & CAWI na reprezentatywnej grupie n=1000 osób.

