W skrócie Sondaż SW Research dla Onetu wskazuje, że prawie 40 procent respondentów krytycznie ocenia wetowanie ustawy o kryptoaktywach przez prezydenta Karola Nawrockiego, a 20 procent Polaków ocenia to pozytywnie.

Wyniki badania pokazują istotne różnice w ocenach decyzji prezydenta ze względu na wiek, przy czym najmłodsi częściej wypowiadają się pozytywnie.

Nowe informacje dotyczące afery Zondacrypto oraz kolejne zatrzymania w tej sprawie ponownie wywołały dyskusję o potrzebie regulacji rynku kryptowalut przez ustawodawcę.

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W najnowszym sondażu, przeprowadzonym przez SW Research na zlecenie Onetu, respondenci zostali poproszeni o ocenę decyzji prezydenta Karola Nawrockiego o trzykrotnym zawetowaniu ustawy dotyczącej regulacji rynku kryptowalut w świetle nowych informacji dotyczących afery Zondacrypto.

Nowy sondaż. Polacy ocenili weta Nawrockiego ws. kryptowalut

Jak się okazuje, największa część badanych ma do tej kwestii stosunek negatywny. Odpowiedź "negatywnie" wybrało łącznie 39,1 proc. z nich. Przeciwnego zdania jest 22,1 proc. ankietowanych. Opcję "neutralnie" wskazało 10,8 proc.

Spora grupa Polaków przyznała, że "nie zna sprawy" - zrobiło to 16 proc. respondentów. Kolejne 12 proc. nie ma w tej kwestii jasno sprecyzowanej opinii.

Oceny te nie różnią się mocno w zależności od tego, czy będziemy analizować odpowiedzi samych kobiet lub samych mężczyzn - obie te grupy w największym stopniu oceniają decyzję prezydenta negatywnie (36,8 proc. wśród kobiet, 41,6 proc. wśród mężczyzn).

Sytuacja wygląda inaczej w przypadku analizy pod kątem grupy wiekowej - odpowiedzi najmłodszych (do 24 lat) i najstarszych (powyżej 50 lat) respondentów wyraźnie się różnią.

Młodzi dorośli to jedyna grupa, w której pozytywne oceny przeważają nad negatywnymi (24,9 proc. do 24,4 proc.), najstarsi z kolei jako jedyni przekroczyli próg 50 proc. negatywnych ocen (51,6 proc.).

Afera Zondacrypto. Trzy nowe zatrzymania

Sprawa regulacji rynku kryptowalut jest regularnie podnoszona przez polityków koalicji rządzącej w kontekście nowych informacji w sprawie afery Zondacrypto. Śledczy prowadzący postępowanie dotyczące giełdy kryptowalut zdecydowali w tym tygodniu o zatrzymaniu trzech kolejnych osób - Anny P., Jaromiry W. i Rafała Z.

Politycy powiązani z obozem rządzącym argumentują, że wejście w życie nowych przepisów jest konieczne, aby zapewnić, że w przyszłości nie będzie dochodzić do podobnych sytuacji. Nawrocki z kolei przekonuje, że weta nie mają nic wspólnego z Zondacrypto, a decyzję uzasadnia nadmierną regulacją zawartą w ustawie.

Na piątkowym posiedzeniu Sejmu posłowie ponownie pochylą się projektem prawa regulującego rynek kryptoaktywów. Kluby PiS, Rozwój Plus oraz Konfederacja zapowiedziały podtrzymanie weta. Za jego odrzuceniem opowiedziały się partie wchodzące w skład koalicji rządowej.

Sondaż SW Research na zlecenie Onetu został przeprowadzony w dniach 31 sierpnia - 1 września 2026 r. metodą wspomaganych komputerowo wywiadów internetowych (CAWI) w SW Panel. W ramach badania przeprowadzono 800 ankiet na ogólnopolskiej próbie dorosłych. Zastosowano dobór kwotowy - próba była reprezentatywna ze względu na łączny rozkład płci, wieku i klasy wielkości miejscowości zamieszkania.



