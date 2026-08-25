W skrócie Polacy różnie oceniają decyzję Karola Nawrockiego dotyczącą ustawy "Lex szarlatan" - 45 proc. badanych wyraża opinię negatywną, a 43,7 proc. pozytywną.

Karol Nawrocki skierował ustawę o walce z dezinformacją medyczną do Trybunału Konstytucyjnego w trybie kontroli prewencyjnej, przez co jej przepisy nie zaczęły jeszcze obowiązywać.

Wyniki badania pokazują znaczne różnice w ocenie decyzji prezydenta wśród wyborców rządzącej koalicji i opozycji.

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Prezydent Karol Nawrocki skierował ustawę dotyczącą walki z dezinformacją medyczną i nielegalnymi praktykami pseudomedycznymi do Trybunału Konstytucyjnego w trybie kontroli prewencyjnej. Oznacza to, że nowe przepisy na razie nie wejdą w życie.

W najnowszym badaniu zapytano Polaków, jak oceniają decyzję głowy państwa. Różnica między zwolennikami i przeciwnikami ruchu prezydenta jest niewielka.

Sondaż. Karol Nawrocki i "Lex szarlatan". Polacy podzieleni

Z badania United Surveys by IBRiS dla Wirtualnej Polski wynika, że 45 proc. respondentów negatywnie ocenia decyzję prezydenta. 32,3 proc. wybrało odpowiedź "zdecydowanie negatywnie", a 12,7 proc. - "raczej negatywnie".

Pozytywnie ruch Karola Nawrockiego ocenia 43,7 proc. ankietowanych. 19,4 proc. respondentów wskazało odpowiedź "zdecydowanie pozytywnie", natomiast 24,3 proc. - "raczej pozytywnie".

Zdania w tej sprawie nie ma 11,3 proc. uczestników badania.

"Lex szarlatan". Sondaż po decyzji Nawrockiego

Znacznie większe różnice widać po uwzględnieniu preferencji politycznych respondentów. Wśród wyborców obozu rządzącego aż 94 proc. negatywnie ocenia skierowanie ustawy do Trybunału Konstytucyjnego. 75 proc. ocenia decyzję zdecydowanie negatywnie, a 19 proc. - raczej negatywnie. Pozytywnie o ruchu prezydenta wypowiada się jedynie 6 proc. badanych z tej grupy.

Odwrotne proporcje występują wśród wyborców opozycji, do których w badaniu zaliczono zwolenników PiS, Razem oraz obu Konfederacji. Decyzję Karola Nawrockiego popiera 75 proc. z nich - 31 proc. zdecydowanie, a 44 proc. raczej popiera ruch Nawrockiego.

Negatywnie ruch prezydenta ocenia 20 proc. wyborców opozycji, natomiast 5 proc. nie ma zdania.

W grupie pozostałych wyborców 27 proc. pozytywnie ocenia decyzję prezydenta, a 32 proc. - negatywnie. 41 proc. odpowiedziało "nie wiem / trudno powiedzieć".

Przypomnijmy, że Karol Nawrocki nie podpisał ani nie zawetował ustawy. Skierował ją do Trybunału Konstytucyjnego w trybie kontroli prewencyjnej. Do czasu rozstrzygnięcia przez TK przepisy nie wejdą w życie.

Badanie United Surveys by IBRiS dla Wirtualnej Polski przeprowadzono w dniach 21-23 sierpnia na reprezentatywnej próbie 1000 osób metodą CAWI/CATI.



