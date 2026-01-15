W skrócie W sondażu United Surveys dla Wirtualnej Polski 42,3 proc. respondentów pozytywnie ocenia prezydenta Karola Nawrockiego, a 42 proc. premiera Donalda Tuska.

Wyborcy koalicji rządzącej zdecydowanie częściej doceniają Donalda Tuska, natomiast elektorat PiS i Konfederacji wskazuje na Karola Nawrockiego.

W grupie niezdecydowanych wyborców Karol Nawrocki uzyskał wyższe poparcie niż Donald Tusk.

W najnowszym sondażu United Surveys by IBRiS na zlecenie Wirtualnej Polski ankietowanych zapytano o ocenę działań prezydenta Karola Nawrockiego i premiera Donalda Tuska. Respondenci podzielili się niemal po równo.

Łącznie 42,3 proc. badanych pozytywnie ocenia dotychczasowe dokonania prezydenta (30 proc. "zdecydowanie lepiej" od Tuska, 12,3 proc. "raczej lepiej").

42 proc. uczestników sondażu wskazało na szefa rządu (30,4 proc. uważa, że Tusk radzi sobie "zdecydowanie lepiej" od Nawrockiego, 11,6 proc. "raczej lepiej"). Różnica między politykami mieści się w granicach błędu statystycznego.

Karol Nawrocki kontra Donald Tusk. W sondażu remis ze wskazaniem

Wyraźne podziały widać wśród poszczególnych elektoratów. Sympatycy koalicji rządzącej (Koalicja Obywatelska, Trzecia Droga, Nowa Lewica) zdecydowanie stawiają na premiera - 90 proc. z nich ocenia Donalda Tuska lepiej (w tym 73 proc. "zdecydowanie lepiej") od Karola Nawrockiego.

Z kolei wyborcy opozycji (PiS, Konfederacja) faworyzują prezydenta - 78 proc. uważa, że Karol Nawrocki działa lepiej od premiera (w tym 58 proc. "zdecydowanie lepiej"). Donald Tusk otrzymał w tej grupie 11 proc. pozytywnych wskazań.

Kto lepiej sprawuje swój urząd? Zestawili Nawrockiego z Tuskiem, nowy sondaż

Grupa osób niezdecydowanych w sondażu United Surveys wyżej ocenia Karola Nawrockiego (40 proc. pozytywnych odpowiedzi). Na Donalda Tuska wskazało 13 proc. badanych.

Badani w tej grupie często oceniają prezydenta i premiera "tak samo dobrze" lub "tak samo źle" (po 15 proc.) albo pozostają niezdecydowani (17 proc.).

Sondaż United Surveys by IBRiS został przeprowadzony w dniach 2-4 stycznia 2026 r. metodą CATI&CAWI na próbie 1000 osób.

