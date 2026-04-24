Jak w twojej ocenie Włodzimierz Czarzasty radzi sobie na stanowisku marszałka Sejmu? - zapytano uczestników sondażu SW Research dla Onetu.

Włodzimierz Czarzasty jako marszałek Sejmu. Polacy ocenili jego pracę

Blisko dwie piąte (39,2 proc.) pytanych Polaków pozytywnie ocenia Włodzimierza Czarzastego na stanowisku marszałka Sejmu. Odpowiedź "zdecydowanie dobrze" wybrało 18,1 proc. respondentów sondażu, natomiast 21,1 proc. wyraziło "raczej dobrą" ocenę.

Przeciwnego zdania jest 30,3 proc. badanych. Lidera Nowej Lewicy zdecydowanie źle ocenia 18,7 proc. z nich, a 11,6 proc. raczej źle.

Jednocześnie blisko jedna trzecia zapytanych Polaków w sondażu wybrała opcję "trudno powiedzieć".

Włodzimierz Czarzasty na fotelu marszałka. Emocje na scenie politycznej

Sejm 18 listopada wybrał Włodzimierza Czarzastego na marszałka Sejmu, by zgodnie z umową koalicyjną zastąpił w tej roli Szymona Hołownię. Za jego kandydaturą głosowało 236 posłów, przeciw było 209, a dwie osoby wstrzymały się od głosu.

- Jestem członkiem tej koalicji, wspieram tę koalicję i będę twardym, lojalnym, przewidywalnym elementem tej koalicji - mówił Czarzasty tuż po wyborze.

Od tego momentu działalność marszałka Sejmu przykuwała uwagę m.in. poprzez jego spór z Kancelarią Prezydenta i bezpośrednio z Karolem Nawrockim.

Ponadto w lutym ambasador USA w Polsce Tom Rose ogłosił zerwanie kontaktów z Włodzimierzem Czarzastym po tym, jak lider Lewicy przekazał, że nie poprze wniosku o przyznanie Pokojowej Nagrody Nobla dla prezydenta USA Donalda Trumpa.

