W skrócie 55 proc. badanych w sondażu United Surveys by IBRiS uważa, że Polska nie powinna rezygnować z udziału w szczycie G20, nawet jeśli pojawi się na nim Władimir Putin.

33,9 proc. respondentów jest zdania, że Polska powinna zbojkotować szczyt w przypadku udziału Putina, a największe poparcie dla tej opinii występuje wśród wyborców Koalicji 14 Października.

Wśród sympatyków Konfederacji i Konfederacji Korony Polskiej tylko 11 proc. opowiada się za rezygnacją z udziału, a Donald Trump oświadczył, że przyjazd Putina na G20 byłby "bardzo pomocny".

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

W najnowszym sondażu United Surveys by IBRiS, przeprowadzonym na zlecenie Wirtualnej Polski, badani zostali zapytani o swój stosunek do udziału Polski w najbliższym szczycie G20, w sytuacji, w której byłby tam obecny także Władimir Putin.

"USA nie wykluczają udziału Władimira Putina w grudniowym szczycie G20 w Miami. Trump stwierdził, że jego przyjazd byłby 'bardzo pomocny'. Czy Polska powinna zrezygnować z udziału, jeśli Putin weźmie w nim udział?" - takie pytanie usłyszeli.

Sondaż. Czy Polska powinna wziąć udział w szczycie G20 z Władimirem Putinem?

Za udziałem naszego kraju w rozmowach opowiedziała się łącznie większość badanych - 55 proc. uważa, że Polska nie powinna rezygnować z tego wydarzenia. Odpowiedź "raczej nie" wskazało 31,4 proc. respondentów, a 24,2 proc. - "zdecydowanie nie".

33,9 proc. ankietowanych uważa z kolei, że Polska powinna w takiej sytuacji zbojkotować szczyt. 20,7 proc. jest co do tego w pełni przekonana, 13,2 proc. sądzi, że "raczej" powinna to zrobić.

Rezygnacja ze szczytu ma największe poparcie wśród wyborców Koalicji 14 Października, choć również w tej grupie większość badanych przychyla się do udziału w wydarzeniu (40 proc. do 51 proc.).

Nieco inaczej opinie rozkładają się w grupie zwolenników partii opozycyjnych - w tym przypadku za rezygnacją ze spotkania przywódców G20 opowiada się łącznie 30 proc. pytanych, przeciwko z kolei 62 proc. Pozostali pytani nie mają opinii w tej kwestii.

Szczyt G20 z udziałem Władimira Putina. Co sądzą Polacy?

Jeżeli pod uwagę weźmiemy z kolei tylko najbardziej prawicowe partie - Konfederację i Konfederację Korony Polskiej Grzegorza Brauna zobaczymy zdecydowanie mniejsze niż w przypadku ogółu Polaków poparcie dla rezygnacji z wydarzenia.

8 proc. tej grupy uważa, że w takiej sytuacji "zdecydowanie" powinniśmy zrezygnować z udziału, 3 proc., że "raczej", 58 proc., że "raczej nie", a 31 proc., że "zdecydowanie nie".

Wśród wyborców, którzy nie popierają żadnej z partii zasiadających w Sejmie, 27 proc. wybrało odpowiedź "zdecydowanie tak", 5 proc. "raczej tak", 45 proc. "raczej nie", a 8 proc. - "zdecydowanie nie". 15 proc. nie miało jasnej opinii w tym temacie.

- Gdyby przywódca Rosji Władimir Putin przybył na szczyt G20 na Florydę, byłoby to bardzo pomocne, ale wątpię, by tak się stało - oświadczył Donald Trump w zeszłym tygodniu, odpowiadając na medialne doniesienia mówiące o skierowanym do Rosji zaproszeniu na to wydarzenie.

