W skrócie W wyborach parlamentarnych na Węgrzech w kwietniu wygrała opozycyjna TISZA, kończąc 16-letnie rządy Fideszu Viktora Orbana.

CBOS przeprowadził badanie, z którego wynika, że 43 proc. Polaków przyjęło wynik wyborów na Węgrzech z nadzieją, 39 proc. z obojętnością, 11 proc. z obawą, a 7 proc. nie miało opinii.

41 proc. ankietowanych uznało, że zmiana władzy na Węgrzech jest korzystna dla Polski, 27 proc. uważa, że nie ma ona znaczenia, 9 proc. że jest niekorzystna, a 23 proc. nie miało zdania.

W kwietniu na Węgrzech odbyły się wybory parlamentarne, które wygrała opozycyjna TISZA. Wygrana partii kierowanej przez Petera Magyara, która zdobyła większość konstytucyjną w jednoizbowym parlamencie, zakończyła 16-letnie rządy partii Fidesz Viktora Orbana.

CBOS zapytał Polaków o ich stosunek do tych wyborów i jak oceniają ich konsekwencje.

Sondaż. Polacy ocenili wynik wyborów na Węgrzech

Większość badanych (64 proc.) zadeklarowała, że interesowało się wyborami na Węgrzech; wśród nich zainteresowanie wyraziło 77 proc. ankietowanych o poglądach lewicowych, 58 proc. o poglądach zbliżonych do centrum i 65 proc. o poglądach prawicowych. Brak zainteresowania wyraziło 36 proc. ankietowanych.

Jak wskazuje CBOS 43 proc. respondentów przyjęło wynik wyborów na Węgrzech z nadzieją, 39 proc. z obojętnością, 11 proc. z obawą, a 7 proc. nie miało opinii na ten temat.

Według badania 74 proc. ankietowanych o poglądach lewicowych przyjęło wyniki wyborów z nadzieją, 18 proc. z obojętnością, a 5 proc. z obawą.

Wśród badanych o poglądach centrowych - 53 proc. przyjęło wynik wyborów z nadzieją, 36 proc. z obojętnością, a 4 proc. z obawą. Z kolei wśród osób o poglądach prawicowych - 51 proc. przyjęło wyniki z obojętnością, 23 proc. z nadzieją, a 19 proc. z obawą.

Węgry. Zwycięstwo TISZY dobre dla Polski?

Oceniając znaczenie zmiany władzy na Węgrzech z perspektywy interesu Polski, 41 proc. ankietowanych oceniło ją jako korzystną, 27 proc. jako niemającą znaczenia, 9 proc. jako niekorzystną dla Polski, a 23 proc. nie miało zdania.

Wśród badanych o poglądach lewicowych 71 proc. było zdania, że wynik wyborów na Węgrzech jest korzystny dla Polski, 12 proc., że nie ma on znaczenia, a 3 proc. oceniło, że jest on niekorzystny. Z grona respondentów o poglądach centrowych 49 proc. oceniło, że zmiana władzy na Węgrzech będzie dla Polski korzystna, 26 proc., że nie będzie miała znaczenia, a 2 proc., że będzie niekorzystna.

Wśród ankietowanych o poglądach prawicowych 37 proc. oceniło, że zmiana władzy na Węgrzech nie będzie miała dla Polski znaczenia, 24 proc., że będzie ona korzystna, a 18 proc., że będzie dla Polski niekorzystna.

Wśród elektoratu prawicowego najbardziej zaniepokojeni wynikami wyborów na Węgrzech byli wyborcy Prawa i Sprawiedliwości (27 proc.) oraz Konfederacji Korony Polskiej (29 proc.). Z największą nadzieją wyniki wyborów przyjęli wyborcy Koalicji Obywatelskiej (88 proc.) oraz Nowej Lewicy (83 proc.).

Badanie zostało zrealizowane metodą wywiadów telefonicznych wspomaganych komputerowo (CATI - 80 proc.) oraz wywiadów internetowych (CAWI - 20 proc.) w okresie 20-22 kwietnia 2026 roku na próbie tysiąca dorosłych mieszkańców Polski.

