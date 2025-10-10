W skrócie 35 procent ankietowanych pozytywnie ocenia Waldemara Żurka jako ministra sprawiedliwości.

Ponad 39 procent respondentów nie ma wyrobionej opinii na temat działań ministra, a nieco ponad 25 proc. badanych wystawiło mu negatywną ocenę.

Trwa spór między Waldemarem Żurkiem a sędziami, dotyczący m.in. wykluczeń sędziów ze składu SN.

"Jak ocenia Pan/Pani dotychczasowe działania Waldemara Żurka na stanowisku ministra sprawiedliwości?" - brzmiało pytanie zadanie respondentom w najnowszym sondażu SW Research dla Onetu. 35 proc. badanych odpowiedziało, że szef resortu sprawiedliwości "dobrze" wywiązuje się ze swojej roli.

Przeciwnego zdania było 25,1 proc. ankietowanych, jednak największą grupę stanowiły osoby niezdecydowane.

Waldemar Żurek oceniony. Uwagę zwraca jedna grupa

Największy odsetek respondentów, 39,9 proc. ankietowanych, udzielił odpowiedzi "nie wiem/nie znam tych działań".

"Wyniki sondażu pokazują, że społeczne zaufanie do działań ministra wciąż się kształtuje. Brak jednoznacznych ocen może wynikać z niskiej rozpoznawalności, złożoności reform oraz napięć politycznych wokół wymiaru sprawiedliwości" - ocenia portal w analizie wyników.

Sondaż został zrealizowany w dniach 7-8 października 2025 r. przez agencję SW RESEARCH metodą wywiadów on-line (CAWI - Computer-Assisted Web Interview) na panelu internetowym SW Panel. W ramach badania przeprowadzono 844 ankiety z ogólnopolską próbą dorosłych. Zastosowano dobór kwotowy - próba była reprezentatywna ze względu na łączny rozkład płci, wieku i klasy wielkości miejscowości zamieszkania.

Waldemar Żurek oceniony. W tle ruch prokuratora wobec sędziów

Waldemar Żurek objął stanowisko prokuratora generalnego w rządzie Donalda Tuska w lipcu, zastępując na tym miejscu Adama Bodnara. Już na początku piastowania stanowiska zdecydował o odwołaniu 46 prezesów i wiceprezesów sądów, wywołując sprzeciw tego środowiska. Spór na linii sędziów i ministra Żurka nadal trwa.

W środę prokurator generalny Waldemar Żurek zwrócił się do prezesa Izby Odpowiedzialności Zawodowej Sądu Najwyższego Wiesława Kozielewicza o wykluczenie sześciorga sędziów powołanych do SN po 2017 r. od podejmowania w tej Izbie czynności zastrzeżonych dla sądu.

W odpowiedzi Kolegium Sądu Najwyższego wyraziło "zdecydowany sprzeciw" wobec "bezprawnych działań" prokuratora generalnego Waldemara Żurka, uznając je za wymierzone w niezależność sędziów. Wskazano, że kierowane do nich pisma wzywają do złamania złożonego ślubowania i zaniechania obowiązków.

