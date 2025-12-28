Polacy ocenili swoją sytuację finansową. Sondaż odsłania polityczny podział
43,9 proc. Polaków uważa, że ich sytuacja finansowa pod koniec 2025 roku jest gorsza niż na jego początku, podczas gdy 41,6 proc. deklaruje jej poprawę - wynika z najnowszego sondażu United Surveys by IBRIS dla WP. Badanie pokazuje, że ocena własnego portfela jest silnie uzależniona od preferencji politycznych ankietowanych.
Respondentów pytano: "Jak ocenia Pan/Pani swoją osobistą sytuację finansową na koniec 2025 roku w porównaniu do początku tego roku?".
Z badania United Surveys by IBRIS na zlecenie Wirtualnej Polski wynika, że 43,9 proc. Polaków uważa, iż ich sytuacja finansowa pod koniec 2025 roku jest gorsza niż na jego początku. Z kolei 41,6 proc. respondentów ocenia ją jako lepszą.
Różnica między pesymistami a optymistami jest więc niewielka, a 14,5 proc. badanych nie potrafi jednoznacznie określić, czy ich portfel realnie się zmienił.
Jak Polacy oceniają swoją sytuację materialną? Sondaż
Wśród osób deklarujących pogorszenie sytuacji materialnej 14,7 proc. mówi o zdecydowanie gorszym położeniu finansowym, a 29,2 proc. o raczej gorszym.
Po drugiej stronie 8,2 proc. badanych twierdzi, że ich sytuacja jest "zdecydowanie lepsza", a 33,4 proc. - że jest "raczej lepsza" niż na początku roku.
Sondaż pokazuje jednak, że ocena własnych finansów silnie zależy od poglądów politycznych. Najwięcej zadowolonych respondentów znajduje się w elektoracie koalicji rządzącej - Koalicji Obywatelskiej, Trzeciej Drogi i Lewicy.
62 proc. ich wyborców deklaruje poprawę sytuacji materialnej, w tym 15 proc. mówi o zdecydowanej poprawie, a 47 proc. o umiarkowanej. Jedynie 19 proc. sympatyków obecnej władzy narzeka na pogorszenie statusu materialnego, przy czym nikt w tej grupie nie wskazał odpowiedzi "zdecydowanie gorsza".
Polacy oceniają swoją sytuację finansową. Wyborcy opozycji niezadowoleni
Zupełnie odmienne nastroje panują wśród wyborców opozycji. W elektoracie PiS i Konfederacji aż 57 proc. badanych uważa, że ich sytuacja finansowa się pogorszyła. Co więcej, 31 proc. respondentów z tej grupy deklaruje "zdecydowane" pogorszenie - to najwyższy odsetek skrajnie negatywnych ocen w całym badaniu. Poprawę sytuacji materialnej dostrzega tu jedynie 34 proc. ankietowanych.
Pesymistyczne oceny dominują też wśród tzw. pozostałych wyborców, czyli osób nieidentyfikujących się z głównymi blokami politycznymi. W tej grupie łącznie 55 proc. badanych mówi o pogorszeniu sytuacji finansowej, z czego aż 53 proc. wskazuje na zdecydowany spadek. Poprawę odczuwa tylko 26 proc. respondentów, a 19 proc. nie ma zdania.
Badanie zostało przeprowadzone w dniach 19-21 grudnia na próbie tysiąca dorosłych Polaków. Dane zbierano za pomocą ankiety internetowej oraz wywiadów telefonicznych.