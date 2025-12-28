Respondentów pytano: "Jak ocenia Pan/Pani swoją osobistą sytuację finansową na koniec 2025 roku w porównaniu do początku tego roku?".

Z badania United Surveys by IBRIS na zlecenie Wirtualnej Polski wynika, że 43,9 proc. Polaków uważa, iż ich sytuacja finansowa pod koniec 2025 roku jest gorsza niż na jego początku. Z kolei 41,6 proc. respondentów ocenia ją jako lepszą.

Różnica między pesymistami a optymistami jest więc niewielka, a 14,5 proc. badanych nie potrafi jednoznacznie określić, czy ich portfel realnie się zmienił.

Jak Polacy oceniają swoją sytuację materialną? Sondaż

Wśród osób deklarujących pogorszenie sytuacji materialnej 14,7 proc. mówi o zdecydowanie gorszym położeniu finansowym, a 29,2 proc. o raczej gorszym.

Po drugiej stronie 8,2 proc. badanych twierdzi, że ich sytuacja jest "zdecydowanie lepsza", a 33,4 proc. - że jest "raczej lepsza" niż na początku roku.

Sondaż pokazuje jednak, że ocena własnych finansów silnie zależy od poglądów politycznych. Najwięcej zadowolonych respondentów znajduje się w elektoracie koalicji rządzącej - Koalicji Obywatelskiej, Trzeciej Drogi i Lewicy.

62 proc. ich wyborców deklaruje poprawę sytuacji materialnej, w tym 15 proc. mówi o zdecydowanej poprawie, a 47 proc. o umiarkowanej. Jedynie 19 proc. sympatyków obecnej władzy narzeka na pogorszenie statusu materialnego, przy czym nikt w tej grupie nie wskazał odpowiedzi "zdecydowanie gorsza".

Polacy oceniają swoją sytuację finansową. Wyborcy opozycji niezadowoleni

Zupełnie odmienne nastroje panują wśród wyborców opozycji. W elektoracie PiS i Konfederacji aż 57 proc. badanych uważa, że ich sytuacja finansowa się pogorszyła. Co więcej, 31 proc. respondentów z tej grupy deklaruje "zdecydowane" pogorszenie - to najwyższy odsetek skrajnie negatywnych ocen w całym badaniu. Poprawę sytuacji materialnej dostrzega tu jedynie 34 proc. ankietowanych.

Pesymistyczne oceny dominują też wśród tzw. pozostałych wyborców, czyli osób nieidentyfikujących się z głównymi blokami politycznymi. W tej grupie łącznie 55 proc. badanych mówi o pogorszeniu sytuacji finansowej, z czego aż 53 proc. wskazuje na zdecydowany spadek. Poprawę odczuwa tylko 26 proc. respondentów, a 19 proc. nie ma zdania.

Badanie zostało przeprowadzone w dniach 19-21 grudnia na próbie tysiąca dorosłych Polaków. Dane zbierano za pomocą ankiety internetowej oraz wywiadów telefonicznych.

Miller o sporze prezydenta z premierem: Zderzenie dwóch definicji władzy Polsat News Polsat News