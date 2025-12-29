Polacy ocenili ruch Nawrockiego. W sondażu dominuje jedna odpowiedź
51 procent uczestników sondażu pozytywnie ocenia decyzję o przeniesieniu Okrągłego Stołu z Pałacu Prezydenckiego do Muzeum Historii Polski. Najwięcej entuzjastów pomysłu prezydenta Karola Nawrockiego jest w grupie osób w wieku 40-49 lat. Decyzja głowy państwa najbardziej nie spodobała się sympatykom dwóch partii.
W skrócie
- Ponad połowa ankietowanych pozytywnie ocenia przeniesienie okrągłego stołu z Pałacu Prezydenckiego do Muzeum Historii Polski.
- Największe poparcie dla tej decyzji wyrażają osoby w wieku 40-49 lat oraz wyborcy partii Konfederacja.
- Podział opinii zależy od wieku i preferencji politycznych; najwięcej przeciwników jest wśród najmłodszych oraz wyborców Koalicji Obywatelskiej i Nowej Lewicy.
Jak przypomina poniedziałkowa "Rzeczpospolita", 18 grudnia prezydent Karol Nawrocki ogłosił, że ruszył demontaż Okrągłego Stołu, który z Pałacu Prezydenckiego trafił do Muzeum Historii Polski. Tam stanie się jednym z elementów wystawy stałej, której otwarcie zapowiadane jest na 2027 r.
Z sondażu przeprowadzonego przez IBRiS na zlecenie "Rzeczpospolitej", wynika, że 51 proc. ankietowanych pozytywnie ocenia decyzję o przeniesieniu okrągłego stołu. Krytycznych jest 30,8 proc. uczestników badania, a 18,2 proc. nie ma zdania.
Jak zauważa gazeta, podzielili się najmłodsi: 39 proc. uczestników badania w wieku od 18 do 29 lat opowiedziało się za przeniesieniem okrągłego stołu, 32 proc. - przeciw. I najstarsi: 48 proc. ankietowanych, którzy ukończyli 70. rok życia zgadza się z decyzja o przeniesieniu historycznego mebla, a 40 proc. z tym się nie zgadza. Najwięcej entuzjastów decyzji ogłoszonej przez Karola Nawrockiego jest wśród osób w wieku od 40 do 49 lat (72 proc. pozytywnych ocen, 25 proc. - krytycznych) - czytamy.
Dziennik dodaje, że 84 proc. uczestników badania, którzy 15 października 2023 r. oddali głos na PiS, ma dobre zdanie o demontażu Okrągłego Stołu i oddaniu go do muzeum.
Wśród wyborców Koalicji Obywatelskiej przeciwnych tej decyzji jest 70 proc. ankietowanych. 41 proc. elektoratu Trzeciej Drogi zgadza się z decyzją ogłoszoną przez Karola Nawrockiego (30 proc. - przeciwnie).
Krytyczni wobec decyzji są wyborcy Nowej Lewicy - 70 proc. Zaś najwięcej zwolenników Karol Nawrocki znajdzie w elektoracie Konfederacji - 91 proc. pozytywnych ocen.
Badanie zostało zrealizowane w dniach 19-20 grudnia, na próbie 1068 osób metodą telefonicznych, standaryzowanych wywiadów kwestionariuszowych wspomaganych komputerowo - CATI.