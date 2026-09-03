Polacy ocenili ruch Giertycha. Żurek komentuje, w tle słowa Nicole Suszek

W skrócie 7,3 procent ankietowanych pozytywnie oceniło podjęcie przez Romana Giertycha obrony Przemysława Krala, a 45,5 procent negatywnie.

Waldemar Żurek stwierdził, że prowadzenie medialnej sprawy może być dla adwokata ważne pod względem ambicjonalnym i zawodowym. Podkreślił, że prawo pozwala na łączenie funkcji posła i adwokata.

Nicole Suszek uznała, że Roman Giertych nie jest godny zaufania i skomentowała jego zaangażowanie w sprawę jej zaginionego brata Sławomira Suszka, właściciela poprzedniczki Zondacrypto - BitBay.

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Respondenci sondażu SW Research przeprowadzonego na zlecenie Onetu wyrazili swoje zdanie w kwestii zaangażowania Romana Giertycha w obronę Przemysława Krala, szefa upadłej giełdy kryptowalut Zondacrypto.

Roman Giertych obrońcą Przemysława Krala. Polacy zabrali głos w sondażu

Odpowiadając na pytanie: "Jak ocenia Pani/Pan fakt, że Roman Giertych jest pełnomocnikiem szefa giełdy Zondacrypto Przemysława Krala?", niemal połowa Polaków - 45,5 proc. - wyraziła opinię negatywną. Pozytywną ocenę w tej kwestii zadeklarowało 7,3 proc. ankietowanych.

16,5 proc. respondentów ma do tego faktu neutralny stosunek. Z kolei 16,9 proc. nie ma zdania na ten temat, a 13,7 proc. badanych odpowiedziało, że nie są zaznajomieni ze sprawą.

Pod względem płci wyrażane opinie były zbliżone, podobnie sytuacja wygląda w przypadku podziału na grupy wiekowe. Przy drugim kryterium pojawił się natomiast wyjątek. Więcej niż średnia, to jest 23 proc. osób do 24. roku życia zadeklarowało, że nie zna sprawy.

Sondaż SW Research dla Onetu przeprowadzono w dniach 31 sierpnia - 1 września 2026 roku metodą wspomaganych komputerowo wywiadów internetowych (CAWI) w SW Panel na próbie 800 dorosłych Polaków.

Waldemar Żurek o Romanie Giertychu ws. Zondacrypto

W czwartkowym "Graffiti" na antenie Polsat News głos w sprawie podjęcia się obrony Krala przez Giertycha zabrał minister sprawiedliwości Waldemar Żurek.

- Dla każdego adwokata dobra, mocna, silna, medialna sprawa to jest po prostu czasem rzecz niezwykle ważna ambicjonalnie, zawodowo. Ale mamy też przepisy, które mówią, że adwokat nie może powiedzieć: "Wie pan, ja to nie chcę obsługiwać pańskiej sprawy, dlatego że mam opory" - mówił prokurator generalny, odpowiadając na pytanie, czy zaangażowanie Giertycha w sprawę Krala nie tworzy konfliktu interesów.

Szef resortu sprawiedliwości wskazał, że "mamy prawo, które pozwala być adwokatem i posłem jednocześnie". - Albo to prawo zmienimy, albo musimy to uszanować - stwierdził.

Jak ocenił Żurek, "musimy też mieć świadomość, że Roman Giertych jest adwokatem, który pokazuje, że ma sukcesy, także w mediach". - To jest coś w tym świecie normalnego - oznajmił.

Prokurator generalny ujawnił też na antenie Polsat News, że prokuratura jest w posiadaniu taśm dotyczących sprawy Zondacrypto. Nie powiedział jednak, kto pojawia się w nagraniach.

Siostra Sylwestra Suszka: Giertych nie jest godzien zaufania. Żurek komentuje

Minister sprawiedliwości ustosunkował się również do słów Nicole Suszek - siostry zaginionego od 2022 roku Sylwestra Suszka, właściciela poprzedniczki Zondacrypto - BitBay.

W środowym wydaniu programu "Gość Wydarzeń" Nicole Suszek powiedziała, że "w 2025 roku około listopada (Giertych - red.) chciał reprezentować mnie w moich sprawach przeciwko panu Mańkowi, czyli Marianowi W. (główny podejrzany w sprawie zaginięcia Suszka - red.) i Przemysławowi Kralowi".

- Dla mnie jest to straszne śmiesznie, ponieważ pan Giertych chciał wyciągnąć ode mnie informacje na temat pana Przemysława Krala, a dzisiaj reprezentuje pana Krala i wydaje mi się, że po prostu pan Roman Giertych ma swoje jakieś tam ukryte działania - mówiła Suszek.

W jej ocenie adwokat "nie jest osobą godną zaufania", jest postacią "kontrowersyjną" i "zawsze pojawia się tam, gdzie jest bardzo wielki rozgłos".

Żurek o słowach Nicole Suszek: Ta pani może działać pod wpływem emocji i ja to rozumiem

Żurek pytany o to, czy podjęcie się reprezentowania Krala po tym, jak wcześniej zgłaszał się do drugiej strony, nie tworzy pewnego rodzaju "zgrzytu", sprzeciwił się takiemu poglądowi.

- Dla mnie i myślę, że dla rodziny pana Suszka jest najważniejsze, żeby złapać zabójców, odebrać ukradziony majątek, jeżeli został ukradziony - przekonywał minister, dodając, że Nicole Suszek "może działać pod wpływem emocji, ja to rozumiem, i może mieć jakiś żal, że tutaj Giertych, ale taka jest rola adwokata".

- Tam, gdzie nie przyjął tej sprawy formalnie, jeżeli to jest prawda, co ta pani mówi, a ja myślę, że dla niej dzisiaj powinno być ważne, że prokuratura, czyli organy państwa niezależne są na tropie tego, co się stało z ich bratem - mówił prokurator generalny.

Sprawę na antenie Polsat News w czwartek komentował też poseł PiS Marcin Warchoł, który stwierdził, że widzi w tej sytuacji konflikt interesów.



