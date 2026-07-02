W skrócie Sondaż SW Research na zlecenie Onetu pokazuje, że 25,8 proc. respondentów nie wyraża zastrzeżeń wobec reakcji rządu oraz Donalda Tuska na sprawę Szpitala Południowego, przy czym większość ocenia działania negatywnie, a 10,7 proc. nie zna sprawy.

42,9 proc. badanych oceniło reakcję rządu na doniesienia o naruszeniach w placówce negatywnie, a 20,6 proc. nie miało zdania na ten temat.

W związku ze Szpitalem Południowym pojawiły się informacje o licznych nieprawidłowościach i rzekomych błędach medycznych oraz szokujących praktykach prosektorium.

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Z wyników przeprowadzonego badania wyczytujemy, że działania obozu rządowego podejmowane w sprawie nieprawidłowości, do których miało dochodzić w Szpitalu Południowym, nie cieszą się uznaniem społeczeństwa.

Polacy ocenili działania rządu w sprawie Szpitala Południowego. Wyniki sondażu

42,9 proc. respondentów wskazało, że źle ocenia reakcję rządu na doniesienia o rzekomych naruszeniach w placówce, przekazywane zarówno przez media, jak i lekarza-sygnalistę Emila Jędrzejewskiego.

Zdania w budzącej kontrowersje sprawie nie ma co piąty ankietowany. Taką odpowiedź wybrało 20,6 proc. uczestników sondażu.

Sondaż SW Research na zlecenie Onetu został zrealizowany w dniu 1 lipca 2026 r. metodą wywiadów internetowych (CAWI) w SW Panel. W ramach badania przeprowadzono 832 ankiety z ogólnopolską próbą dorosłych. Zastosowano dobór kwotowy - próba była reprezentatywna ze względu na łączny rozkład płci, wieku i klasy wielkości miejscowości zamieszkania.

Doniesienie ze doniesieniem. Coraz więcej informacji w sprawie Szpitala Południowego

O Warszawskim Szpitalu Południowym pierwszy raz głośno zrobiło się w czerwcu. Wszystko zaczęło się od informacji ujawnionych przez Kanał Zero. Wyszła wówczas na jaw kwota, jaką 28-letni lekarz bez specjalizacji, kierujący tamtejszym SOR-em, zarobił w 2025 r.

Dawid Kacprzyk, jak wynikało z dokumentacji, wzbogacił się o taką pensję, rzekomo przepracowując 3976 godzin. Media doniosły, że w tym czasie podejmował się także zadań wynikających z pełnionej przez niego równolegle funkcji radnego dzielnicy Ursus.

Następnie pojawiła się publikacja głosząca, że w szpitalu miał funkcjonować "salonik VIP". Politycy Koalicji Obywatelskiej rzekomo byli tam przyjmowani poza kolejką, a świadczeń medycznych udzielano im w przyspieszonym tempie.

Kolejnych informacji dostarczył lek. Emil Jędrzejewski, który sprawował stanowisko ordynatora chirurgii w czasie, gdy w szpitalu pracował również Kacprzyk. Sygnalista twierdzi, że w wyniku popełnionych przez 28-latka błędów medycznych umierali pacjenci.

Z kolei przekazane w środę przez Onet ustalenia dziennikarzy wskazują, że w szpitalu miało dochodzić dodatkowo do "handlu" ciałami zmarłych. Dziennikarze powołują się na źródła, które twierdzą, że koordynator prosektorium Artur Habowski pobierał opłaty od bliskich osób zmarłych. W cenniku miały znajdować się kwoty za wydanie ciała, jego balsamowanie oraz "polecenie" domu pogrzebowego.

W środowym oświadczeniu Szpital Południowy poinformował o rozwiązaniu umowy z Habowskim bez wypowiedzenia, z winy pracownika, ze skutkiem natychmiastowym. Decyzję uzasadniono naruszeniem przez lekarza dobrego imienia szpitala, lojalności wobec pracodawcy oraz poszanowania kultu osoby zmarłej i bólu jej najbliższych.





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