W skrócie Polacy są podzieleni w ocenie reakcji rządu na przypadki przemocy w szkołach, a 49,8 procent ankietowanych wyraziło opinię pozytywną, natomiast 41,6 procent negatywną.

Wyniki sondażu IBRiS pokazują różnice w ocenach w zależności od płci oraz wieku respondentów, przy czym kobiety oraz osoby powyżej 70. roku życia najczęściej oceniają działania rządu pozytywnie.

Sondaż został przeprowadzony po serii incydentów w polskich szkołach na początku października 2026 roku, a odpowiedzi zebrano metodą telefonicznych wywiadów kwestionariuszowych CATI na próbie 1000 osób.

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Niemal połowa Polaków pozytywnie ocenia działania rządu w odpowiedzi na ostatnie przypadki przemocy w szkołach, otwiera się w nowym oknie - wynika z najnowszego sondażu IBRiS przeprowadzonego na zlecenie Grupy Polsat. Jednocześnie ponad czterech na dziesięciu respondentów wystawiło władzom negatywną ocenę.

Uczestnikom badania zadano pytanie: "Jak ocenia Pan/i działania rządu w reakcji na ostatnie przypadki przemocy w polskich szkołach?".

Najwięcej ankietowanych, 40,2 proc., wybrało odpowiedź "raczej dobrze", a kolejne 9,6 proc. - "zdecydowanie dobrze". Łącznie daje to 49,8 proc. głosów pozytywnie oceniających działanie rządu w tym zakresie.

Z kolei 22,4 proc. respondentów oceniło reakcję naszych władz "zdecydowanie źle", a 19,2 proc. - "raczej źle". Łącznie negatywnie reakcję rządu na przypadki przemocy w polskich szkołach oceniło 41,6 proc. badanych. Zdania w tej sprawie nie ma 8,5 proc. uczestników sondażu.

Przemoc w polskich szkołach. Kobiety przychylniej oceniają działania rządu

Wyniki sondażu wskazują na wyraźne różnice między opiniami kobiet i mężczyzn.

Pozytywne zdanie o reakcji rządu ma 56,1 proc. ankietowanych kobiet. Wśród mężczyzn odsetek ten jest niższy i wynosi 43 proc.

Różnice widać również w przypadku odpowiedzi negatywnych. Połowa mężczyzn (50,5 proc.) krytycznie ocenia działania władz, podczas gdy wśród kobiet podobną opinię wyraziło 33,7 proc. respondentek.

Odpowiedź "nie wiem/trudno powiedzieć" wskazało 10,2 proc. kobiet i 6,6 proc. mężczyzn.

Sondaż IBRiS. Najstarsi najlepiej oceniają reakcję rządu na przemoc w szkołach

Najwyższy odsetek pozytywnych ocen odnotowano wśród osób w wieku 70 lat i więcej. W tej grupie 67,8 proc. respondentów uznało, że rząd dobrze zareagował na ostatnie przypadki przemocy w szkołach. Przeciwnego zdania było 29,2 proc. badanych.

Przychylnie działania władz oceniają również osoby w wieku 50-59 lat (58,1 proc.), podczas gdy negatywną opinię wyraża 38,5 proc. respondentów z tej grupy.

Wśród najmłodszych uczestników sondażu, mających od 18 do 29 lat, 50,2 proc. pozytywnie ocenia działania rządu, a 38 proc. jest przeciwnego zdania.

Odmiennie przedstawiają się wyniki wśród osób w wieku 40-49 lat, gdzie przeważają oceny negatywne (50,5 proc.). Dobrze reakcję rządu ocenia 37,8 proc. respondentów z tej grupy.

Podobna przewaga ocen negatywnych występuje wśród ankietowanych w wieku 30-39 lat. Krytycznie do działań władz odnosi się 50,4 proc. badanych, a pozytywnie ocenia je 41,9 proc.

Z kolei w grupie 60-69 lat reakcję rządu dobrze ocenia 48,8 proc. respondentów, natomiast źle - 38,7 proc.

Ataki w Ostrołęce i Leszczydole-Nowinach. Policja skontrolowała 35 tys. szkół

Sondaż przeprowadzono po serii niebezpiecznych zdarzeń, do których doszło na początku października w polskich placówkach oświatowych.

W Ostrołęce 19-latek zaatakował , otwiera się w nowym oknieosoby przebywające w szkole, raniąc dziewięć osób. Dzień później w Leszczydole-Nowinach pod Wyszkowem, otwiera się w nowym oknie 15-latek śmiertelnie ranił 37-letnią woźną.

W kolejnych dniach w internecie zaczęły pojawiać się groźby oraz doniesienia o rzekomym wyzwaniu określanym jako "krwawy piątek". Policja nie potwierdziła jednak, by takie internetowe wyzwanie rzeczywiście istniało.

W odpowiedzi na wydarzenia, do środowego poranka funkcjonariusze przeprowadzili w sumie blisko 276 tys. kontroli placówek oświatowych, zatrzymano 195 osób w całym kraju.

Wśród zatrzymanych znaleźli się m.in. uczniowie publikujący w internecie nagrania i wiadomości zawierające groźby. Policja informowała również o przypadkach przynoszenia noży do szkół.

Badanie IBRiS dla Grupy Polsat przeprowadzono w dniach 14-16 października 2026 roku na ogólnopolskiej próbie 1000 respondentów. Zrealizowano je metodą telefonicznych, standaryzowanych wywiadów kwestionariuszowych wspomaganych komputerowo (CATI).



