Polacy ocenili Radę Nowej Konstytucji. Wyraźny sygnał dla prezydenta
Większość Polaków negatywnie ocenia powołanie przez prezydenta Karola Nawrockiego Rady Nowej Konstytucji - wynika z sondażu United Surveys. Pomysłu zdecydowanie nie blisko połowa badanych. Inicjatywa Karola Nawrockiego ma poparcie 1/3 ankietowanych, jednak nawet wśród wyborców opozycji utworzenie rady negatywnie ocenia blisko 30 proc. ankietowanych.
W skrócie
60 proc. ankietowanych nie popiera decyzji Karola Nawrockiego o powołaniu nowej rady, która ma opracować założenia nowej konstytucji. 48,5 proc. wybrało odpowiedź "zdecydowanie nie", a 11,7 proc. "raczej nie" - wynika z sondażu United Surveys przeprowadzonego na zlecenie Wirtualnej Polski.
Inicjatywa prezydenta cieszy się poparciem 33 proc. badanych. 20 proc. jest w tej kwestii zdecydowanych, a 13 proc. raczej popiera powołanie rady. 6,8 proc. osób biorących udział w badaniu nie ma w tej kwestii zdania.
Poparcie lub brak dla powołania rady przebiega zgodnie z podziałem preferencji wyborczych. 84 proc. wyborców koalicji rządzącej zdecydowanie nie popiera inicjatywy, a 7 proc. raczej jej nie popiera. 5 proc. wyborców obozu rządzącego wyraża umiarkowane poparcie dla pomysłu.
Wśród wyborców opozycji złożonej na potrzeby badania z PiS-u, Konfederacji i Konfederacji Korony Polskiej przeważa poparcie dla utworzenia rady ds. nowej konstycji - wyraziło 64 proc. badanych, a 41 proc. jest w tej kwestii zdecydowanych.
W wyborców opozycji jest jednak wielu przeciwników propozycji - przeciwko pomysłowi występuje 29 proc. badanych. Blisko 1/5 wyborców PiS-u, Konfederacji i KKP zdecydowanie nie popiera inicjatywy prezydenta Nawrockiego.
Badanie United Surveys by IBRiS dla Wirtualnej Polski zostało przeprowadzone w dniach 8-10 maja 2026 r., metodą CATI & CAWI, na reprezentatywnej grupie 1000 dorosłych Polaków.
Projekt "konstytucji nowej generacji" ma być gotowy do 2030 r.
Prezydent Karol Nawrocki powołał radę ds. nowej konstytucji 3 maja. Jej celem jest opracowanie projektu nowej konstytucji, którą Nawrocki określa mianem "konstytucji nowej generacji". Celem prezydenta jest przedstawienie gotowego projektu nowej ustawy zasadniczej do końca kadencji, tj. do 2030 r.
W skład prezydenckiej rady ds. nowej konstytucji weszli była prezes Trybunału Konstytucyjnego Julia Przyłębska, konstytucjonalista Ryszard Piotrowski, sędzia i b. minister sprawiedliwości Barbara Piwnik, prawnik, b. marszałek Sejmu Józef Zych, b. marszałek Sejmu Marek Jurek, prof. Ryszard Legutko, konstytucjonalistka prof. Anna Łabno.