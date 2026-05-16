W skrócie W sondażu WP 60 proc. badanych negatywnie ocenia powołanie przez prezydenta Karola Nawrockiego Rady Nowej Konstytucji, blisko połowa zdecydowanie nie popiera inicjatywy

Jedna trzecia badanych popiera pomysł prezydenta, jednak nawet wśród wyborców opozycji budzi on sprzeciw blisko 30 proc. badanych

Rada powołana przez prezydenta Nawrockiego ma przygotować projekt nowej konstytucji do 2030 roku, a w jej skład wchodzą m.in. Julia Przyłębska, Ryszard Piotrowski i Barbara Piwnik.

60 proc. ankietowanych nie popiera decyzji Karola Nawrockiego o powołaniu nowej rady, która ma opracować założenia nowej konstytucji. 48,5 proc. wybrało odpowiedź "zdecydowanie nie", a 11,7 proc. "raczej nie" - wynika z sondażu United Surveys przeprowadzonego na zlecenie Wirtualnej Polski.

Inicjatywa prezydenta cieszy się poparciem 33 proc. badanych. 20 proc. jest w tej kwestii zdecydowanych, a 13 proc. raczej popiera powołanie rady. 6,8 proc. osób biorących udział w badaniu nie ma w tej kwestii zdania.

Poparcie lub brak dla powołania rady przebiega zgodnie z podziałem preferencji wyborczych. 84 proc. wyborców koalicji rządzącej zdecydowanie nie popiera inicjatywy, a 7 proc. raczej jej nie popiera. 5 proc. wyborców obozu rządzącego wyraża umiarkowane poparcie dla pomysłu.

Wśród wyborców opozycji złożonej na potrzeby badania z PiS-u, Konfederacji i Konfederacji Korony Polskiej przeważa poparcie dla utworzenia rady ds. nowej konstycji - wyraziło 64 proc. badanych, a 41 proc. jest w tej kwestii zdecydowanych.

W wyborców opozycji jest jednak wielu przeciwników propozycji - przeciwko pomysłowi występuje 29 proc. badanych. Blisko 1/5 wyborców PiS-u, Konfederacji i KKP zdecydowanie nie popiera inicjatywy prezydenta Nawrockiego.

Badanie United Surveys by IBRiS dla Wirtualnej Polski zostało przeprowadzone w dniach 8-10 maja 2026 r., metodą CATI & CAWI, na reprezentatywnej grupie 1000 dorosłych Polaków.

Projekt "konstytucji nowej generacji" ma być gotowy do 2030 r.

Prezydent Karol Nawrocki powołał radę ds. nowej konstytucji 3 maja. Jej celem jest opracowanie projektu nowej konstytucji, którą Nawrocki określa mianem "konstytucji nowej generacji". Celem prezydenta jest przedstawienie gotowego projektu nowej ustawy zasadniczej do końca kadencji, tj. do 2030 r.

W skład prezydenckiej rady ds. nowej konstytucji weszli była prezes Trybunału Konstytucyjnego Julia Przyłębska, konstytucjonalista Ryszard Piotrowski, sędzia i b. minister sprawiedliwości Barbara Piwnik, prawnik, b. marszałek Sejmu Józef Zych, b. marszałek Sejmu Marek Jurek, prof. Ryszard Legutko, konstytucjonalistka prof. Anna Łabno.

