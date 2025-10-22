W skrócie CBOS przeprowadził badanie opinii Polaków na temat pracy Sejmu, Senatu oraz prezydenta Nawrockiego.

Sejm uzyskał 32 proc. pozytywnych ocen, Senat 35 proc., przy dużym procencie osób niezdecydowanych.

Pracę Karola Nawrockiego dobrze ocenia ponad połowa badanych, a jego negatywne notowania pozostają bez zmian.

Na półmetku kadencji parlamentu ankieterzy Centrum Badania Opinii Społecznej (CBOS) zapytali Polaków o ocenę Sejmu i Senatu.

W październiku 32 proc. badanych dobrze oceniło pracę Sejmu, przeciwnego zdania było 52 proc.

W przypadku Senatu odnotowano 35 proc. pozytywnych wskazań oraz 39 proc. negatywnych. W obu zestawieniach jest duża grupa niezdecydowanych (odpowiednio: 16 proc. i 26 proc.).

Sondaż CBOS. Polacy ocenili działalność Karola Nawrockiego

Pracę Karola Nawrockiego na początku jego kadencji dobrze ocenia ponad połowa badanych (51 proc.). Krytycznie na pracę prezydenta patrzy 26 proc. respondentów. 23 proc. ankietowanych nie ma zdania w tej materii.

W porównaniu z poprzednim badaniem CBOS odsetek negatywnych ocen Nawrockiego nie uległ zmianie. Zarazem odnotowano spadek pozytywnych ocen, o 3 pkt. proc.

Przypomnijmy, Karol Nawrocki w sierpniu złożył ślubowanie przed Zgromadzeniem Narodowym i objął urząd głowy państwa. Następne wybory prezydenckie powinny się odbyć na wiosnę 2030 roku.

Badanie zrealizowano w dniach od 2 do 13 października 2025 roku na próbie liczącej 901 osób (w tym: 61,2 proc. metodą CAPI, 22,5 proc. - CATI i 16,3 proc. - CAWI).

