W skrócie W najnowszym sondażu CBOS ponad połowa respondentów pozytywnie oceniła działalność prezydenta Karola Nawrockiego, podczas gdy wyniki parlamentu uległy pogorszeniu.

Działalność głowy państwa została oceniona dobrze przez 51 proc. ankietowanych, natomiast Sejm przez 30 proc., a Senat przez 33 proc.

Badanie przeprowadzono w czerwcu 2026 roku na reprezentatywnej próbie 991 dorosłych Polaków różnymi metodami wywiadu.

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W czerwcu pozytywnie o działalności głowy państwa wypowiedziało się 51 proc. respondentów (wzrost o 5 pkt proc.), negatywnie 39 proc. (spadek o 3 pkt proc.), a 10 proc. nie ma zdania na ten temat (spadek o 2 pkt proc.).

Działalność Sejmu dobrze oceniło 30 proc. badanych (spadek o 3 pkt proc. względem badania z maja), 55 proc. oceniło ją negatywnie (wzrost o 6 pkt proc.), a 15 proc. nie ma zdania w tej sprawie (spadek o 3 pkt proc.).

Sondaż. Jak Polacy oceniają działalność władz?

O pracy Senatu zaś dobrze wypowiedziało się 33 proc. ankietowanych (spadek o 4 pkt proc.), negatywnie oceniło ją 41 proc. (wzrost o 3 pkt proc.), natomiast 27 proc. odpowiedziało, że "trudno powiedzieć" (wzrost o 2 pkt proc.).

Respondenci pytani byli też w sondażu o ocenę działalności władz miasta/gminy - dobrze oceniło ją 69 proc. badanych (wzrost o 2 pkt proc.), odmienne zdanie ma 21 proc. (spadek o 3 pkt proc.), a 10 proc. stwierdziło, że "trudno powiedzieć" (wzrost o 1 pkt. proc.).

"Czerwcowy pomiar przyniósł zauważalne pogorszenie ocen parlamentu, zwłaszcza Sejmu, przy jednoczesnej poprawie notowań prezydenta Karola Nawrockiego" - zauważył CBOS.

Badanie przeprowadzono między 11 a 21 czerwca br. na reprezentatywnej próbie 991 pełnoletnich mieszkańców Polski. 66,4 proc. wywiadów przeprowadzono metodą CAPI, 16,3 proc. - CATI, a 17,3 proc. CAWI.

Sondaż dla Polsat News. Jak Polacy ocenili prezydenta?

Podobny wzrost poparcia wśród Polaków zanotował Karol Nawrocki w badaniu IBRiS dla Polsat News z czerwca.

Pozytywną ocenę działalności głowy państwa wyraziło łącznie 51,7 proc. ankietowanych, w tym 30,7 proc. oceniło ją "zdecydowanie dobrze", a 21 proc. - "raczej dobrze".

Negatywne zdanie o prezydenturze Karola Nawrockiego ma 38,9 proc. badanych. Spośród nich 24,6 proc. odpowiedziało "zdecydowanie źle", natomiast 14,3 proc. - "raczej źle". Z kolei 9,3 proc. respondentów nie miało wyrobionej opinii i wskazało odpowiedź "trudno powiedzieć".

W porównaniu z poprzednim sondażem IBRiS dla Polsat News, przeprowadzonym na przełomie maja i czerwca, odnotowano wzrost pozytywnych ocen działalności prezydenta.





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