Polacy ocenili prezydenta i parlament. Najnowszy sondaż
Poparcie dla prezydenta Karola Nawrockiego wzrosło, podczas gdy oceny parlamentu wyraźnie się pogorszyły - wynika z najnowszego sondażu CBOS. Pozytywnie działalność głowy państwa ocenia już ponad połowa badanych, a Sejm i Senat notują spadek zaufania.
W skrócie
- W najnowszym sondażu CBOS ponad połowa respondentów pozytywnie oceniła działalność prezydenta Karola Nawrockiego, podczas gdy wyniki parlamentu uległy pogorszeniu.
- Działalność głowy państwa została oceniona dobrze przez 51 proc. ankietowanych, natomiast Sejm przez 30 proc., a Senat przez 33 proc.
- Badanie przeprowadzono w czerwcu 2026 roku na reprezentatywnej próbie 991 dorosłych Polaków różnymi metodami wywiadu.
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W czerwcu pozytywnie o działalności głowy państwa wypowiedziało się 51 proc. respondentów (wzrost o 5 pkt proc.), negatywnie 39 proc. (spadek o 3 pkt proc.), a 10 proc. nie ma zdania na ten temat (spadek o 2 pkt proc.).
Działalność Sejmu dobrze oceniło 30 proc. badanych (spadek o 3 pkt proc. względem badania z maja), 55 proc. oceniło ją negatywnie (wzrost o 6 pkt proc.), a 15 proc. nie ma zdania w tej sprawie (spadek o 3 pkt proc.).
Sondaż. Jak Polacy oceniają działalność władz?
O pracy Senatu zaś dobrze wypowiedziało się 33 proc. ankietowanych (spadek o 4 pkt proc.), negatywnie oceniło ją 41 proc. (wzrost o 3 pkt proc.), natomiast 27 proc. odpowiedziało, że "trudno powiedzieć" (wzrost o 2 pkt proc.).
Respondenci pytani byli też w sondażu o ocenę działalności władz miasta/gminy - dobrze oceniło ją 69 proc. badanych (wzrost o 2 pkt proc.), odmienne zdanie ma 21 proc. (spadek o 3 pkt proc.), a 10 proc. stwierdziło, że "trudno powiedzieć" (wzrost o 1 pkt. proc.).
"Czerwcowy pomiar przyniósł zauważalne pogorszenie ocen parlamentu, zwłaszcza Sejmu, przy jednoczesnej poprawie notowań prezydenta Karola Nawrockiego" - zauważył CBOS.
Badanie przeprowadzono między 11 a 21 czerwca br. na reprezentatywnej próbie 991 pełnoletnich mieszkańców Polski. 66,4 proc. wywiadów przeprowadzono metodą CAPI, 16,3 proc. - CATI, a 17,3 proc. CAWI.
Sondaż dla Polsat News. Jak Polacy ocenili prezydenta?
Podobny wzrost poparcia wśród Polaków zanotował Karol Nawrocki w badaniu IBRiS dla Polsat News z czerwca.
Pozytywną ocenę działalności głowy państwa wyraziło łącznie 51,7 proc. ankietowanych, w tym 30,7 proc. oceniło ją "zdecydowanie dobrze", a 21 proc. - "raczej dobrze".
Negatywne zdanie o prezydenturze Karola Nawrockiego ma 38,9 proc. badanych. Spośród nich 24,6 proc. odpowiedziało "zdecydowanie źle", natomiast 14,3 proc. - "raczej źle". Z kolei 9,3 proc. respondentów nie miało wyrobionej opinii i wskazało odpowiedź "trudno powiedzieć".
W porównaniu z poprzednim sondażem IBRiS dla Polsat News, przeprowadzonym na przełomie maja i czerwca, odnotowano wzrost pozytywnych ocen działalności prezydenta.