W skrócie Sondaż SW Research wskazuje, że niemal trzy razy więcej Polaków ocenia prezesa Trybunału Konstytucyjnego Bogdana Święczkowskiego negatywnie niż pozytywnie.

Czterech nowo wybranych sędziów nie zostało dopuszczonych do orzekania przez Bogdana Święczkowskiego ze względu na sposób złożenia ślubowania.

Sędzia Sławomir Patyra zadeklarował, że nie podejmie pracy w TK dopóki wspomniani czterej sędziowie nie zostaną dopuszczeni do orzekania.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii , otwiera się w nowym oknie

"Jak oceniasz Bogdana Święczkowskiego na stanowisku prezesa Trybunału Konstytucyjnego?" - takie pytanie zadano w najnowszym sondażu SW Research przeprowadzonym na zlecenie Onetu. W ostatnich miesiącach decyzje podejmowane przez Święczkowskiego w sprawie funkcjonowania Trybunału wywoływały ożywioną debatę publiczną.

Bogdan Święczkowski jako prezes TK. Wyniki sondażu

Negatywne zdanie o pracy Święczkowskiego ma 37,4 proc. zapytanych Polaków, pozytywnie zaś wyraża się 13,5 proc. z nich. Natomiast blisko połowa (49,1 proc.) ankietowanych nie ma zdania.

Święczkowski ma złą ocenę u 32,4 proc. kobiet, podczas gdy 11,1 proc. badanych w tej grupie pochwala jego aktywność zawodową. Wśród mężczyzn negatywnie o prezesie TK wypowiada się 42,7 proc. osób, a pozytywnie 16,2 proc.

"Wyniki rozkładają się podobnie we wszystkich grupach wiekowych" - podaje Onet. Co istotne, najgorzej działalność Bogdana Święczkowskiego oceniają osoby w wieku 50 lat i więcej (49 proc. wskazań), natomiast w grupie wiekowej 25-34 lata 70,9 proc. osób nie ma zdania na ten temat.

Spór o Trybunał Konstytucyjny. Część sędziów poza orzekaniem

Sejm wybrał w marcu sześcioro sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Dotychczas do orzekania zostało dopuszczonych jedynie dwoje z nich.

Pozostałych czworo złożyło w kwietniu ślubowania w sejmowej Sali Kolumnowej, a następnie przekazało oficjalne teksty przysięg do biura podawczego Kancelarii Prezydenta. Prezes TK Bogdan Święczkowski odmówił jednak dopuszczenia sędziów do orzekania, wskazując, że takiej formy ślubowań nie można uznać za przeprowadzą "wobec prezydenta".

W czerwcu Sejm wybrał kolejnego sędziego, Sławomira Patyrę, a pod koniec lipca prezydent odebrał od niego ślubowanie. Patyra zapowiedział jednak, że nie będzie orzekał do czasu dopuszczenia do pracy wspomnianych czworga sędziów. We wrześniu na kolejnego sędziego TK wybrano byłego ministra Macieja Berka. Przed zaproszeniem na złożenie przysięgi Kancelaria Prezydenta domaga się od niego przedstawienia dokumentu udowadniającego spełnienie wymagań na to stanowisko.



