Z majowego badania Centrum Badania Opinii Społecznej, wynika, że w tym miesiącu wciąż przeważa negatywny stosunek do rządu. Poparcie dla niego deklaruje obecnie 32 proc. Polaków (spadek o 2 pkt proc. w stosunku do kwietnia), negatywny stosunek deklaruje natomiast 44 proc. respondentów (wzrost o 4 pkt proc.). 20 proc. badanych stwierdziło, że ich stosunek do rządu jest obojętny (spadek o 2 pkt proc.).