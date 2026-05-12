W skrócie W sondażu 42 proc. respondentów uznało, że Polska potrzebuje zmian w konstytucji, a 36 proc. było przeciwnego zdania.

Prawie połowa badanych nie ufa, że zmiany w konstytucji będą służyły obywatelom, a 29 proc. wyraziło zaufanie wobec proponowanych zmian.

Prezydent Karol Nawrocki zainicjował debatę o nowej konstytucji i powołał Radę Nowej Konstytucji, której skład obejmuje m.in. byłą prezes TK i byłych marszałków Sejmu.

Ankietowani otrzymali dwa pytania. W pierwszym zostali zapytani, czy ich zdaniem kraj potrzebuje dziś zmian w konstytucji.

Odpowiedź twierdzącą wskazało łącznie 42,3 proc. ankietowanych (20,1 proc. - zdecydowanie tak; 22,2, proc. - raczej tak). Przeciwnego zdania było 36 proc. respondentów (zdecydowanie nie - 15,3 proc.; 20,7 proc. - raczej nie). Niezdecydowanych pozostało 21,7 procent ankietowanych.

Sondaż. Co Polacy myślą o zmianie konstytucji?

Ankietowanych zapytano również, czy ufają, że ewentualne propozycje zmian konstytucji "będą służyć interesowi obywateli, a nie interesom polityków".

Na to pytanie twierdząco odpowiedziało 29,2 proc. badanych (zdecydowanie tak - 13,4 proc.; raczej tak - 15,8 procent). Przeciw było 46,3 procent ankietowanych (zdecydowanie nie - 22,2 proc; raczej nie - 24,1 proc.). Odpowiedź "trudno powiedzieć" wybrało 24,5 proc. respondentów.

Badanie UCE Research na zlecenie Onetu zostało przeprowadzone w dniach 9-10 maja 2026 r. metodą wspomaganych komputerowo wywiadów internetowych (CAWI) na reprezentatywnej grupie 1037 dorosłych Polaków.

Karol Nawrocki zapowiedział pracę nad nową konstytucją

W Święto Trzeciego Maja prezydent Karol Nawrocki mówił, że "trzeba zmodernizować konstytucję z 1997 roku albo ją zmienić".

- Nie odpowiem dzisiaj narodowi, jaki system powinniśmy wybrać: czy system premierowski, czy system prezydencki, ale powiem wam, że tak dalej być nie może - powiedział Nawrocki. - Tak dalej być nie może, że władza w Polsce rozkłada się na dwa ośrodki - stwierdził.

Prezydent powołał też Radę Nowej Konstytucji. Premier Donald Tusk, odnosząc się do tej decyzji, powiedział, że "nie będzie udawał, że to jest poważna inicjatywa".

W skład Rady weszła m.in. była prezes TK Julia Przyłębska, byli marszałkowie Sejmu Marek Jurek i Józef Zych oraz konstytucjonaliści.

