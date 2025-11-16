W skrócie Prezydent Karol Nawrocki odmówił nominacji 136 oficerom oraz powołania 46 sędziów.

Premier Donald Tusk i rząd krytykują działania prezydenta, podkreślając konflikt między głową państwa a rządem.

Według sondażu więcej Polaków negatywnie ocenia decyzje prezydenta niż je popiera.

Sondaż został przeprowadzony dla rp.pl przez SW Research.

Premier Donald Tusk napisał 7 listopada w mediach społecznościowych, że prezydent Karol Nawrocki odmówił nominacji dla 136 oficerów SKW i ABW. W ocenie szefa rządu to "dalszy ciąg wojny prezydenta z polskim rządem".

Na słowa Tuska zareagował prezydent, który stwierdził, że decyzją premiera Donalda Tuska szefowie służb specjalnych "mają zakaz spotykania się z prezydentem RP".

"Odmówiono udzielenia istotnych informacji dotyczących bezpieczeństwa państwa przedstawicielowi prezydenta podczas posiedzenia Kolegium ds. służb specjalnych. Odwołano cztery moje spotkania z szefami służb - to właśnie na nich miały zostać omówione kluczowe kwestie dla bezpieczeństwa Polski; miały też zapaść decyzje dotyczące nominacji oficerskich" - wyjaśniał Nawrocki.

Strona rządowa zapewnia, że przekazuje informacje Kancelarii Prezydenta, jednak szefowie służb odpowiadają bezpośrednio przed premierem.

Karol Nawrocki nie powołał sędziów. Sondaż

Decyzją prezydenta była także odmowa powołania 46 kandydatów na stanowiska sędziowskie sędziów, którzy aspirowali do sądów okręgowych i apelacyjnych. Wszystkie niepodpisane przez Nawrockiego rekomendacje trafiły do Kancelarii Prezydenta jeszcze za kadencji Andrzeja Dudy, część z nich nawet cztery lata temu.

Na listach znaleźli się sędziowie, którzy wcześniej podpisali listy sprzeciwu "w obronie praworządności". Według argumentacji Nawrockiego żaden sędzia, który kwestionuje konstytucyjne uprawnienia prezydenta, polską konstytucję i polski system prawny, nie może liczyć na nominację.

- Prerogatywą prezydenta jest nominowanie, ale może on także tych nominacji odmówić. Korzystam dziś z tego prawa, odmawiam nominacji 46 sędziów. To już nie tylko słowny sygnał, ale konkretna decyzja - powiedział podczas konferencji prasowej.

Sondaż. Więcej Polaków krytykuje niż popiera odmowy Nawrockiego

Według sondażu dla rp.pl, decyzje prezydenta mają więcej przeciwników niż zwolenników.

Zadane podczas badania pytanie brzmiało: "Prezydent Karol Nawrocki odmówił nominacji oficerów wywiadu na pierwszy stopień oficerski i 46 sędziów na wyższe stanowiska. Jak ocenia Pani/Pan te decyzje?".

39,4 proc. odpowiedziało, że ocenia je negatywnie, 30,9 proc. popierało prezydenckie działania. Zdania w tych kwestiach nie miało 18,8 proc. badanych, zaś opcję "nie słyszałem/nie słyszałam o tych sprawach" wybrało 10,8 proc.

- Negatywne zdanie na ten temat znacznie częściej wyrażają respondenci po pięćdziesiątym roku życia (53 proc.). Z decyzją prezydenta w większym stopniu nie zgadzają się osoby posiadające wyższe wykształcenie (44 proc.) oraz takie, których dochód wynosi od 5000 zł do 7000 zł netto (46 proc.) - wskazała w rozmowie z rp.pl Małgorzata Bodzon z SW Research.

Badanie zostało przeprowadzone w dniach 12-13 listopada 2025 roku wśród użytkowników panelu online. Analizą objęto grupę 800 internautów powyżej 18. roku życia, z uwzględnieniem zmiennych społeczno-demograficznych. Próba została dobrana w sposób losowo-kwotowy.

