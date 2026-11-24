W skrócie Działalność prezydenta Karola Nawrockiego pozytywnie ocenia 52 proc. ankietowanych, co oznacza wzrost o 1 pkt proc. względem październikowego badania CBOS.

Pracę Sejmu dobrze ocenia jedynie 29 proc. Polaków, natomiast negatywne opinie o działaniu izby niższej parlamentu wyraziło 55 proc. respondentów sondażu.

Działalność Senatu pozytywnie ocenia 33 proc. badanych, a negatywnie 43 proc.

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CBOS zauważył, że listopadowy pomiar potwierdza utrzymujący się od kilku miesięcy układ ocen parlamentu i prezydenta. "Wszystkie zmiany, które obserwujemy obecnie, mieszczą się w granicach błędu statystycznego" - podkreślono.

Działalność prezydenta Karola Nawrockiego pozytywnie oceniło 52 proc. badanych (wzrost o 1 pkt proc. względem październikowego badania). Negatywnie - 38 proc. (spadek o 1 pkt proc.). Zdania na ten temat nie miało 10 proc. respondentów (bez zmian).

Sondaż. Opinia Polaków o prezydencie i Sejmie

Działalność Sejmu dobrze oceniło 29 proc. ankietowanych (bez zmian). Negatywnie - 55 proc. (spadek o 1 pkt proc.). Odpowiedź "trudno powiedzieć" wskazało 15 proc. respondentów (spadek o 1 pkt proc.).

Przy czym pracę izby niższej dobrze oceniło m.in. 70 proc. wyborców KO, 11 proc. PiS, 10 proc. Konfederacji Wolność i Niepodległość oraz 17 proc. osób niedecydowanych na kogo będą głosować; natomiast źle - 22 proc. wyborców KO; 77 proc. wyborców PiS i 84 proc. wyborców Konfederacji WiN, a także 64 proc. osób niepotrafiących wskazać, na kogo będą głosowały.

Jak Polacy oceniają prace Senatu?

W przypadku Senatu pozytywnie jego działalność oceniło 33 proc. badanych (wzrost o 2 pkt proc.), a negatywnie - 43 proc. (wzrost o 1 pkt proc.). Bez zdania było 24 proc. respondentów (spadek o 3 pkt proc.).

Badanie CBOS przeprowadzono w ramach procedury mixed-mode na reprezentatywnej imiennej próbie pełnoletnich mieszkańców Polski, wylosowanej z rejestru PESEL. Sondaż zrealizowano w dniach 5-15 listopada na próbie liczącej 963 osoby (w tym: 59,1 proc. metodą CAPI, 23,3 proc. - CATI i 17,7 proc. - CAWI).



