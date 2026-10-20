W skrócie Ponad połowa Polaków wyraża pozytywną opinię na temat działalności prezydenta Karola Nawrockiego, znacznie bardziej niż o Parlamencie.

W badaniu CBOS prezydent Karol Nawrocki zdobył 51 proc. pozytywnych ocen, podczas gdy Sejm i Senat zostały ocenione gorzej.

Pozytywne oceny Parlamentu przeważają wśród zwolenników Koalicji Obywatelskiej, ludzi o poglądach lewicowych i osób z wykształceniem wyższym, natomiast prezydent cieszy się większym poparciem wśród wyborców Prawa i Sprawiedliwości oraz osób z wykształceniem średnim lub zawodowym.

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W najnowszym badaniu przeprowadzonym przez Centrum Badania Opinii Społecznej zapytano Polaków, jak oceniają działalność prezydenta, Sejmu i Senatu. Ponownie okazało się, że najwięcej pozytywnych ocen zebrał Karol Nawrocki.

Pozytywnie głowę państwa oceniło 51 proc. respondentów, czyli tyle samo, co we wrześniu i sierpniu. Negatywnie na temat Karola Nawrockiego wypowiedziało się natomiast 39 proc. ankietowanych - to o 1 pkt proc. mniej niż w poprzednich dwóch miesiącach. Odpowiedź "trudno powiedzieć" wybrało natomiast 10 proc. biorących udział w badaniu.

Najczęściej pozytywnie oceniali prezydenta zwolennicy Prawa i Sprawiedliwości i obu Konfederacji, osoby o poglądach prawicowych, osoby młode, mieszkańcy wsi, osoby z wykształceniem podstawowym, gimnazjalnym, zasadniczym zawodowym i średnim.

Z kolei negatywnie o Nawrockim wypowiedzieli się przede wszystkim wyborcy Koalicji Obywatelskiej, osoby o poglądach lewicowych, w średnim wieku i seniorzy, mieszkańcy dużych miast oraz osoby z wykształceniem wyższym.

Najnowszy sondaż. Polacy ocenili prezydenta, Sejm i Senat

Polaków zapytano również o ocenę pracy parlamentu. Zarówno Sejm, jak i Senat oceniane są znacznie gorzej niż prezydent.

Izbę niższą w październikowym badaniu dobrze oceniło 29 proc. badanych, czyli o 1 pkt proc. mniej niż we wrześniu. O 1 pkt proc. spadł również odsetek osób źle oceniających pracę Sejmu. Negatywne oceny stanowią w październiku 56 proc. odpowiedzi.

Nieco lepiej Polacy ocenili Senat. Pozytywnie na jego temat wypowiedziało się 31 proc. respondentów, czyli o 3 pkt proc. mniej niż we wrześniu. Jednocześnie odsetek ocen negatywnych wyniósł 42 proc., czyli tyle samo ile w poprzednim miesiącu.

Pozytywne oceny na temat działalności parlamentu dominują wśród wyborców KO, osób o poglądach lewicowych, seniorów, mieszkańców miast i osób z wykształceniem wyższym. Z kolei negatywne oceny prezentują przede wszystkim wyborcy PiS, Konfederacji, Konfederacji Korony Polskiej, osoby o poglądach prawicowych, mieszkańcy wsi i osoby z wykształceniem zasadniczym zawodowym lub średnim.



