Polacy ocenili Martę Nawrocką. Jak wypada na tle Agaty Kornhauser-Dudy?

47 proc. Polaków pozytywnie ocenia pierwszą damę Martę Nawrocką - wynika z sondażu przeprowadzonego na panelu Ariadna. W badaniu sprawdzono również, jak - zdaniem ankietowanych - obecna pierwsza dama wypada na tle swojej poprzedniczki.

W badaniu na panelu Ariadna wykonanym dla Wirtualnej Polski 47 proc. badanych pozytywnie oceniło obecną pierwszą damę - w tym 20 proc. z nich "zdecydowanie pozytywnie", a 27 proc. "raczej pozytywnie".

Negatywne zdanie wyraziło łącznie 16 proc. respondentów (po 8 proc. "raczej" i "zdecydowanie negatywnie").

Z kolei 37 proc. ankietowanych nie miało określonego zdania.

    Sondaż: Marta Nawrocka - jak wypada na tle poprzedniczki?

    Uczestnicy badania zostali również zapytani, jak Marta Nawrocka radzi sobie w roli pierwszej damy w porównaniu z Agatą Kornhauser-Dudą.

    Na pytanie: "Czy według Ciebie Marta Nawrocka lepiej sprawdza się w roli pierwszej damy niż Agata Duda?", 37 proc. badanych odpowiedziało twierdząco. Wśród nich 17 proc. uznało, że "zdecydowanie lepiej", a 20 proc. - że "raczej lepiej".

    Z kolei 12 proc. respondentów uważa, że żona Karola Nawrockiego nie radzi sobie lepiej od swojej poprzedniczki.

    Największą grupę stanowią osoby niezdecydowane - 51 proc. ankietowanych przyznało, że trudno im porównać obie pierwsze damy.

    Badanie zostało przeprowadzone dla Wirtualnej Polski przez Ogólnopolski Panel Badawczy Ariadna. Badanie realizowano w dniach 17-20 października 2025 roku, wykorzystując metodę CAWI (Computer-Assisted Web Interview) na próbie 1088 dorosłych Polaków.

