W skrócie Według najnowszego sondażu United Surveys dla Wirtualnej Polski 56 procent Polaków pozytywnie ocenia prezydenturę Karola Nawrockiego, z czego 33 procent wystawiło ocenę zdecydowanie pozytywną.

Wyniki dwóch różnych sondaży wskazują, że prezydent Nawrocki ma większe poparcie niż Prawo i Sprawiedliwość oraz zdobył zaufanie wyborców prawicy.

W pierwszą rocznicę zaprzysiężenia Karola Nawrockiego na prezydenta odbędzie się uroczystość na dziedzińcu Pałacu Prezydenckiego z udziałem zaproszonych gości.

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6 sierpnia mija rok od zaprzysiężenia Karola Nawrockiego na prezydenta Polski. Z tej okazji sondażownie zapytały Polaków, jak oceniają rok prezydentury następcy Andrzeja Dudy.

Nowy sondaż. Polacy o roku prezydentury Karola Nawrockiego

W badaniu, którego wyniki opublikowano w środę, przeprowadzonym na zlecenie wp.pl, dotychczasową pracę prezydenta pozytywnie oceniło 56 proc. ankietowanych, przy czym 33 proc. badanych wybrało odpowiedź "zdecydowanie pozytywnie", a pozostałe 23 proc. "raczej pozytywnie".

Z kolei 40,5 proc. respondentów źle oceniło dotychczasową działalność Nawrockiego. W grupie przeciwników Nawrockiego 29,7 proc. określiło jego urzędowanie "zdecydowanie negatywnie", a 10,8 proc. "raczej negatywnie".

Sondaż został zrealizowany przez United Surveys by IBRIS na zlecenie Wirtualnej Polski w dniach od 24 do 25 lipca 2026 r. na próbie 1000 dorosłych Polaków.

Sondaż. Polacy zadowoleni z prezydentury Karola Nawrockiego

We wtorek z kolei pojawił się sondaż Instytutu badań Pollster, w którym 47 proc. ankietowanych dobrze oceniło prezydenta Karola Nawrockiego.

43 proc. pytanych miało na temat Nawrockiego złe zdanie. 10 proc. uczestników sondażu wybrało odpowiedź "nie wiem/nie mam zdania".

Sondaż Instytutu Badań Pollster na zlecenie "Super Expressu" przeprowadzono w dniach 16-17 lipca na próbie 1021 dorosłych Polaków.

Ekspert: Nawrocki zdobył zaufanie wyborców prawicy

Ekspert, który skomentował sondaż w rozmowie z "Super Expressem", wyjaśnił, że takie wyniki oznaczają sukces polityki głowy państwa.

- Karol Nawrocki ma większe poparcie niż Prawo i Sprawiedliwość, co oznacza, że udało mu się zdobyć zaufanie wyborców całej prawicy, a może także wyborców innych partii politycznych - powiedział Sergiusz Trzeciak, specjalista ds. marketingu politycznego.

- To prawdopodobnie zasługa zmiany nastawienia nowego prezydenta wobec Ukrainy i odebrania przez niego Orderu Orła Białego prezydentowi Wołodymyrowi Zełenskiemu - dodał.

Rok prezydentury Karola Nawrockiego. Uroczystość w Pałacu Prezydenckim

II tura ubiegłorocznych wyborów prezydenckich zakończyła się zwycięstwem Karola Nawrockiego. Zyskał on 50,89 proc. głosów, wyprzedzając tym samym swojego kontrkandydata Rafała Trzaskowskiego, na którego zagłosowało 49,11 proc. Polaków.

6 sierpnia 2025 roku odbyło się uroczyste zaprzysiężenie Nawrockiego. Złożył on wówczas przysięgę wobec Zgromadzenia Narodowego. Kadencja Nawrockiego zakończy się po pięciu latach.

Z okazji rocznicy prezydentury zorganizowana zostanie uroczystość, która odbędzie się na dziedzińcu Pałacu Prezydenckiego. Wydarzenie rozpocznie się o godzinie 17.30. Wstęp na nie jest otwarty, co oznacza, że wejść może każdy z ulicy.

Do debaty, która otworzy uroczystość, i która ma być podsumowaniem roku prezydentury Karola Nawrockiego, zaproszono m.in. historyka prof. Andrzeja Nowaka, publicystę i pisarza Rafała Ziemkiewicza oraz założyciela Kanału Zero Krzysztofa Stanowskiego.

Źródło: Super Express



