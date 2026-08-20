W skrócie Według najnowszego badania OGB, ponad połowa Polaków ocenia pozytywnie sposób sprawowania urzędu przez Karola Nawrockiego, przy jednoczesnym spadku liczby opinii negatywnych.

Pozytywnie o działalności prezydenta wypowiedziało się 52,5 proc. ankietowanych, a negatywne zdanie wyraziło 35,1 proc., przy 12,4 proc. opinii neutralnych.

W badaniu United Surveys by IBRiS dla Wirtualnej Polski, 54,4 proc. uczestników stwierdziło natomiast, że Karol Nawrocki ma predyspozycje, by zostać liderem polskiej prawicy.

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W najnowszym badaniu Karola Nawrockiego pozytywnie oceniło 52,5 proc. badanych. W porównaniu do badania z maja oznacza to wzrost o 8,2 punktu procentowego - zaznaczyła w swoim komunikacie Ogólnopolska Grupa Badawcza.

Odsetek negatywnych ocen spadł z kolei o 4,7 punktu procentowego. W najnowszym badaniu nieprzychylne zdanie na temat działalności prezydenta wyraziło 35,1 proc. ankietowanych.

Neutralne zdanie ("ani dobrze, ani źle") deklaruje 12,4 proc. pytanych.

Sondaż. Karol Nawrocki liderem polskiej prawicy?

To niejedyny przeprowadzony ostatnio sondaż, który wskazuje na pozytywny odbiór działalności Nawrockiego. Jak wynika z badania United Surveys by IBRiS na zlecenie Wirtualnej Polski, ponad połowa Polaków uważa, że ma on predyspozycje, by w przyszłości stanąć na czele całej polskiej prawicy.

Na pytanie "Czy Pana/Pani zdaniem Karol Nawrocki posiada odpowiednie predyspozycje, charyzmę i umiejętności, aby w przyszłości zostać głównym liderem całej polskiej prawicy?" twierdząco odpowiedziało 54,4 proc. badanych, z czego 31,7 proc. wybrało opcję "zdecydowanie tak", a 22,7 proc. "raczej tak".

Przeciwnego zdania było łącznie 28,8 proc. ankietowanych. 14,7 proc. uważa, że Nawrocki "raczej" nie nadaje się na lidera całej polskiej prawicy. Zdaniem 14,1 proc. pytanych prezydent "zdecydowanie" nie posiada do tego odpowiednich predyspozycji.

Sondaż został zrealizowany przez Ogólnopolską Grupę Badawczą (OGB) w dniach od 5 do 12 sierpnia 2026 r. Badanie przeprowadzono metodą wspomaganych komputerowo wywiadów telefonicznych (CATI) na reprezentatywnej próbie 1000 osób.



