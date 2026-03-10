W skrócie Niemal 60 proc. Polaków negatywnie ocenia kandydaturę Przemysława Czarnka na premiera według sondażu United Surveys.

Poparcie dla Czarnka skupia się głównie wśród wyborców PiS i Razem, a największa grupa przeciwników znajduje się w elektoracie Koalicji 15 Października.

Analityk Marcin Duma ocenił, że kandydatura Czarnka może ustabilizować poparcie PiS na poziomie 20-25 proc., ale ogranicza jej zdolność do pozyskiwania nowych grup społecznych.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

Kandydaturę Przemysława Czarnka na stanowisko premiera - w razie zwycięstwa PiS w wyborach w 2027 roku - ogłosił w sobotę w trakcie konwencji PiS w Krakowie Jarosław Kaczyński.

W najnowszym sondażu United Surveys dla Wirtualnej Polski zapytano Polaków o ocenę tej kandydatury.

Przemysław Czarnek na stanowisku premiera? Nowy sondaż

58,3 proc. ankietowanych negatywnie ocenia najnowszy ruch PiS, z czego zdecydowana większość, bo 41 proc. wybrało opcję "zdecydowanie źle". Przeciwnego zdania jest z kolei 23,7 proc. - 10,6 proc. wskazało odpowiedź "zdecydowanie dobrze".

"Neutralnie" kandydaturę Przemysława Czarnka ocenia tymczasem 18 proc. respondentów. Jak wskazują szczegółowe wyniki badania, poparcie dla polityka w dużym stopniu ogranicza się do wyborców jego ugrupowania.

W grupie osób głosujących na Prawo i Sprawiedliwość oraz Razem Czarnek może liczyć na łącznie 60 proc. poparcia. Pozytywnie ten wybór ocenia 4 proc. wyborców koalicji rządzącej, 13 proc. zwolenników Konfederacji i Konfederacji Korony Polskiej i 27 proc. pozostałych osób.

Największa grupa niezadowolonych pojawia się w szeregach osób głosujących na Koalicję 15 Października - jest to 90 proc. badanych. Niewiele lepiej prezentuje się sytuacja wśród zwolenników partii Sławomira Mentzena i Grzegorza Brauna - tam niechęć deklaruje 83 proc. Negatywną ocenę wskazało także 10 proc. wyborców PiS.

Czarnek kandydatem PiS na premiera. "Katalizator mobilizacji anty-PiS"

- Wyraźnie rysuje się zdecydowanie "chłodne" przyjęcie tej kandydatury przez elektorat Konfederacji i umiarkowanie negatywny odbiór przez wyborców Grzegorza Brauna - zauważył w rozmowie z Wirtualną Polską Marcin Duma, analityk i założyciel IBRiS.

Jak dodał, "choć Przemysław Czarnek może ustabilizować poparcie PiS na poziomie 20-25 proc., to jego zdolność do przyciągania nowych grup społecznych na razie pozostaje raczej ograniczona".

"Czarnek działa na wyborców umiarkowanych i młodych jak katalizator mobilizacji anty-PiS" - wskazał.

Badanie zostało zrealizowane przez United Surveys by IBRiS dla Wirtualnej Polski w dniu 09.03.2026 r., metodą mieszaną CATI&CAWI na grupie 1000 dorosłych Polaków.

"Słuchaj pan swojego idola". Kierwiński zaapelował do Czarnka Polsat News Polsat News