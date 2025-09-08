Centrum Badania Opinii Społecznej (CBOS) zbadało nastroje społeczne Polaków w sierpniu.

Jak wynika z badania, w porównaniu do lipca przybyło zadowolonych z kierunku zmian dokonujących się w naszym kraju (z 24 proc. do 30 proc.).

Zmniejszył się natomiast udział osób niezadowolonych (z 57 proc. do 46 proc.) Podwyższeniu uległ także odsetek niemających sprecyzowanego stanowiska w tej kwestii (z 19 proc. do 24 proc.).

Sondaż. Jakie są nastroje społeczne Polaków w sierpniu?

Autorzy badania wskazali, że najczęściej niezadowolenie z sytuacji w kraju wyrażały osoby oceniające swoje warunki materialne jako złe, rolnicy, a także mieszkańcy miast powyżej 500 tys. mieszkańców. Najrzadziej odpowiedzi takich udzielali najmłodsi badani w wieku 18-24 lata, a także pracownicy usług.

W porównaniu do lipcowego badania nie zmienił się odsetek ankietowanych, liczących na poprawę sytuacji w Polsce w ciągu najbliższego roku (19 proc.). Zmniejszyła się natomiast liczba prognozujących pogorszenie (z 32 proc. do 27 proc.).

Co dziesiąty badany nie wyraził jednoznacznej opinii w tej sprawie (11 proc.). Zwiększył się odsetek tych, którzy nie przewidują zmiany sytuacji w Polsce (z 39 proc. do 42 proc.).

"Zarówno wśród osób określających swoje poglądy jako lewicowe, jak zwolenników prawicy połowa ocenia ogólną sytuację w Polsce negatywnie (odpowiednio: 50 proc. i 49 proc.). W przypadku tych drugich rejestrujemy jednak znaczny spadek względem poprzedniego miesiąca, kiedy to 64 proc. badanych identyfikujących się z prawicą wyrażało niezadowolenie z ogólnej sytuacji w kraju (względem 53 proc. wśród zwolenników lewicy)" - podkreślili autorzy badania.

Czy Polacy są zadowoleni z życia w Polsce? Najnowszy sondaż

Zadowolenie z poziomu życia swojej rodziny zadeklarowało 63 proc. badanych, a niezadowolenie 4 proc. Niemal jedna trzecia (32 proc.) oceniła go jako przeciętny. Z kolei zadowolenie z warunków materialnych swojego gospodarstwa domowego wyraziło 63 proc. respondentów, a niezadowolenie 4 proc. Warunki jako przeciętne oceniło 34 proc. badanych.

"W obu tych obszarach dominuje przekonanie, że w najbliższym roku sytuacja nie ulegnie zmianie" - zaznaczyli autorzy badania.

Ponadto, w porównaniu z lipcem wzrósł odsetek ankietowanych, którzy uważają, że sytuacja polityczna w Polsce jest dobra (z 10 proc. do 12 proc.) oraz tych, którzy określają ją jako przeciętną (z 35 proc. do 38 proc.). Mniej było jednak ocen negatywnych (49 proc. w stosunku do 44 proc.). 6 proc. nie ma zdania w tym temacie.

Sondaż. Polacy ocenili sytuację polityczną w Polsce

Wśród ankietowanych 15 proc. jest zdania, że sytuacja polityczna w ciągu najbliższego roku poprawi się, a 27 proc., że się pogorszy. Najwięcej uważa, że się nie zmieni (48 proc.), a 10 proc. nie ma zdania w tej kwestii.

Sytuację gospodarczą w Polsce 31 proc. ankietowanych oceniło pozytywnie, 28 proc. negatywnie, a 38 proc. przeciętnie. Jej pogorszenia w najbliższym roku obawia się 22 proc., a polepszenie przewiduje 23 proc. Niemal połowa (44 proc.) uważa, że nie ulegnie zmianie.

Badanie zrealizowano w dniach od 21 sierpnia do 1 września 2025 r. na próbie 917 osób (w tym: 64,6 proc. metodą CAPI, 18,8 proc. - CATI i 16,7 proc. - CAWI).

